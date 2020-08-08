Російські окупанти зірвали перемир'я на Донбасі: порушені домовленості ТКГ

За минулу добу, 7 серпня, озброєні формування Росії три рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Ворог проводив обстріли позицій ЗСУ, повідомляє пресцентр штабу ООС. Противник вів вогонь поблизу Новолуганського, Шумів і Травневого. Окупанти застосовували проти українських військових підствольний гранатомет, автоматичний станковий гранатомет і стрілецьку зброю.

"Оскільки постріли були провокаційними, то наші військовослужбовці на них не реагували і вогонь у відповідь не відкривали", – відмічено в зведенні.

Також ворог вів інженерні роботи біля населених пунктів Ужівка і Золоте-5, ніж порушував домовленості, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

З початку поточної доби, 8 серпня, ворог обстріляв не проводив. Втрат серед ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збройні формування Росії на Донбасі порушили режим припинення вогню і зробили два постріли в бік Об'єднаних сил.