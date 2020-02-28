Російські окупанти заявили про атаку ЗСУ на Донбасі і зганьбилися фейком

Терористи "Л/ДНР" заявили про нібито підготовку підрозділів Об'єднаних сил України до обстрілів населених пунктів, які перебувають на території, яку тимчасово контролюють російські окупаційні війська на Донбасі.

Відповідні фейки вони поширюють на своїх пропагандистських ресурсах, повідомляє пресцентр ОС на сторінці у Facebook. Там підкреслили, що ворог не припиняє нахабну інформаційну війну проти України, дискредитуючи ЗСУ.

"Ці безпідставні звинувачення російських окупантів є черговим проявом потужної інформаційної кампанії, яка ведеться проти українських захисників з метою дискредитації і звинувачення наших підрозділів у небажанні дотримуватись Мінських домовленостей", – зауважило командування ООС.

Терористи "Л/ДНР" запустили фейки про атаку ЗСУ на Донбасі

За даними нашої розвідки, зазвичай після подібних звинувачень противник вдається до збройних провокацій на окремих напрямках і знімає постановочні відеоматеріали, щоб дискредитувати українських воїнів.

Ба більше, терористи вдаються до ще нахабніших дій. Вони на постійній основі застосовують заборонену загальноприйнятими правилами ведення бойових дій тактику: спеціально розміщують озброєння серед житлового сектору населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України, й звідти відкривають вогонь по позиціях ЗСУ. Так ворог намагається спровокувати підрозділи Об’єднаних сил на вогневу відповідь.

"Останнім часом окупанти надсилають українським захисникам на лінії зіткнення брехливі провокаційні смс-повідомлення, які крім сміху у наших воїнів нічого не викликають", – додали в ОС.

Там зауважили, що наші захисники дотримуються Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими. Адекватний вогонь у відповідь на прицільні обстріли російсько-окупаційних військ ведеться виключно при виникненні загрози життю та здоров’ю українських воїнів і тільки при підтвердженні відсутності в секторі вогню цивільних мирних мешканців та важливої для місцевого населення інфраструктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підтримувані Росією терористи "ДНР" на Донбасі цинічно заявили, що бійці Збройних сил України вранці 26 лютого "обстріляли район селища Зайцеве" на півночі Горлівки. За їхніми словами, українські військові нібито застосовували великокаліберні міномети.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!