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24 лютого • оновлено в 08:23
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Російські окупанти відправляють дітей на смерть на Донбасі. Документ

5.5т
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Російське окупаційне командування відправляє на передову на Донбасі зовсім юних бойовиків, які були дітьми під час початку війни.

Про це заявив військовий журналіст Андрій Цаплієнко в своєму Telegram-каналі. Він показав Це "паспорт ЛНР" Андрія Лазарева, який був ліквідований 22 лютого бійцями 93 бригади біля Бахмутської траси під час атаки російських військ.

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"Зверніть, будь ласка, увагу на дату народження цієї людини. Бойовикові було дев'ятнадцять. Це означає, що російське командування відправляє на смерть майже дітей. Коли почалася війна, йому було чотирнадцять. І, напевно, тупик і пропаганда заганяли його, як куля на більярдному столі в лузу, до "підрозділу" найманців. Місце народження Чорнухине, біля Дебальцевого", – повідомив Цаплієнко.

"Хто знає, якби п'ять років тому Збройні Сили України не залишили Дебальцеве, цей молодик залишився б живий. Доля його була б іншою. Шкода", – підсумував він.

Журналіст викрив підлість росіян на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

  • Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

  • Об'єднаних сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на поле бою.

  • Нагадаємо, 18 лютого озброєні формування Російської Федерації також пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, ВСУ зазнали важких втрат.

  • Тоді загинув гранатометчик 72-ї бригади ЗСУ Максим Хітайлов з Полтавщини.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Иванович Василий
Иванович Василий
Он был - Фрунзе. Этим - всё сказано: ни убавить, ни прибавить...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
журналыст? вы обозвали человека обоз.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
19 лет...это мало..Это ж не 12)))??Что за бредятина)))))))))))))
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