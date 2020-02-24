Російське окупаційне командування відправляє на передову на Донбасі зовсім юних бойовиків, які були дітьми під час початку війни.

Про це заявив військовий журналіст Андрій Цаплієнко в своєму Telegram-каналі. Він показав Це "паспорт ЛНР" Андрія Лазарева, який був ліквідований 22 лютого бійцями 93 бригади біля Бахмутської траси під час атаки російських військ.

"Зверніть, будь ласка, увагу на дату народження цієї людини. Бойовикові було дев'ятнадцять. Це означає, що російське командування відправляє на смерть майже дітей. Коли почалася війна, йому було чотирнадцять. І, напевно, тупик і пропаганда заганяли його, як куля на більярдному столі в лузу, до "підрозділу" найманців. Місце народження Чорнухине, біля Дебальцевого", – повідомив Цаплієнко.

"Хто знає, якби п'ять років тому Збройні Сили України не залишили Дебальцеве, цей молодик залишився б живий. Доля його була б іншою. Шкода", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

Об'єднаних сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на поле бою.

Нагадаємо, 18 лютого озброєні формування Російської Федерації також пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, ВСУ зазнали важких втрат.

Тоді загинув гранатометчик 72-ї бригади ЗСУ Максим Хітайлов з Полтавщини.

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