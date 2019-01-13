Російські окупанти стягнули десятки ''Градів'' до фронту: що відбувається

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували двадцять дві російські установки залпового вогню БМ-21 "Град" біля Луганська. Заборонені мінськими угодами РСЗВ терористи розмістили біля селища Хрустальне (колишній Красний Луч).

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил, посилаючись на дані моніторингової місії ОБСЄ. Крім того, "Л/ДНР" концентрують озброєння поруч з Софіївкою, Луганської області.

РСЗВ БМ-21 "Град"

"Зафіксовані неподалік від Софіївки (колишнє Карло-Марксове) три самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), п'ять танків (три T-72 і два T-64), а також одна протитанкова гармата (МТ-12 "Рапіра", 100 мм)", – уточнила прес-служба.

Разом з тим, нагадали в штабі ООС, у визначених мінських угодами місцях постійного зберігання важкого озброєння терористів, як і раніше відсутня бронетехніка. Так, 11 січня спостерігачі ОБСЄ в черговий раз відзначили, що в парках техніки на непідконтрольній Україні території Луганської області не вистачає 17 самохідних і 10 буксируваних гаубиць, однієї артустановки "Мста-Б", і п'яти "Градів".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В "ДНР" заявили, що Україна планує здійснити хімічну атаку на окуповані території, за допомогою диверсії на заводі "Стирол".

Терористи стверджували, що хіматаку ЗСУ готують за участю військовослужбовців Великобританії.

В українській розвідці прояснили ситуацію, уточнивши: подібними заявами терористи прикривають власні плани щодо вибуху на "Стиролі", який може привести до великомасштабної екологічної катастрофи в ОРДЛО.

Совфед РФ поспішив відхреститися від планів по хімічній атаці, стверджуючи, що інформація українських розвідслужб "безглузда".

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