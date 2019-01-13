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Російські окупанти стягнули десятки ''Градів'' до фронту: що відбувається

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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували двадцять дві російські установки залпового вогню БМ-21 "Град" біля Луганська. Заборонені мінськими угодами РСЗВ терористи розмістили біля селища Хрустальне (колишній Красний Луч).

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил, посилаючись на дані моніторингової місії ОБСЄ. Крім того, "Л/ДНР" концентрують озброєння поруч з Софіївкою, Луганської області.

РСЗВ БМ-21 "Град"

РСЗВ БМ-21 "Град"

"Зафіксовані неподалік від Софіївки (колишнє Карло-Марксове) три самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), п'ять танків (три T-72 і два T-64), а також одна протитанкова гармата (МТ-12 "Рапіра", 100 мм)", – уточнила прес-служба.

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Разом з тим, нагадали в штабі ООС, у визначених мінських угодами місцях постійного зберігання важкого озброєння терористів, як і раніше відсутня бронетехніка. Так, 11 січня спостерігачі ОБСЄ в черговий раз відзначили, що в парках техніки на непідконтрольній Україні території Луганської області не вистачає 17 самохідних і 10 буксируваних гаубиць, однієї артустановки "Мста-Б", і п'яти "Градів".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
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УкраїнаРосіявійнаконфліктООСНовини ЛНРНовини ДНРНовини Донбасу
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
В распоряжении «Русской Весны» оказалась запись разговора журналистки одного из украинских телеканалов с офицерами 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Запись была перехвачена силами хакерской группы «Спрут». В беседе идёт речь о совместной попытке телеканала и украинских военных скрыть факт стрельбы по гражданской машине предприятия «Вода Донбасса», выдав его за «московский фейк» и переложив ответственность на дончан. Примечательно, что ни так называемая журналистка, ни украинский военный не скрывают злорадства по поводу уничтожения «сепарской машины». Также характерны и другие высказывания пресс-офицера о том, что «ситуация щекотливая», и о том, что он не может обсуждать то, что на самом деле произошло по телефону, только при личной встрече и после получения согласований со стороны штаба «ООС». Напомним, украинское командование и СМИ в один голос заявляли о непричастности ВСУ к обстрелу. Источник: http://rusvesna.su/news/1547371603?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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