Російські окупанти розв'язали жорсткі бої на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

Один український військовослужбовець отримав поранення в суботу, 15 червня, в результаті бойових дій на Донбасі.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші, застосувавши артилерійські системи, міномети, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Бої пройшли біля населених пунктів Славне, Пищевик, Луганське, Калінінське і Кримське.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються", – відзначається у звіті.

Війна на Донбасі. Ілюстрація Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Наші воїни знищили двох і поранили щонайменше трьох російських окупантів.

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