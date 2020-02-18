Окупанти почали поширювати фейки про напад української армії після поразки в бою під Золотим, який стався вранці 18 лютого.

Таким чином, вони підло спробували приховати поразку. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

"Російські найманці при спробі підступно прорвати позиції українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим "тиші"для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених і убитих. Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права з ведення бойових дій, задовольнила це гуманітарне прохання противника, сподіваючись на його гідність", – повідомили в штабі.

Однак окупанти, намагаючись приховати свою поразку, звинуватили українську сторону в спробі нападу.

Російські окупанти пішли на підлість з ЗСУ на Донбасі DW

"Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість і втрату контролю над ситуацією. Командування ООС ще раз офіційно заявляє: українські захисники стійко стоять на принципах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими", – відзначили військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звинуватив главу Росії Володимира Путіна в зриві світу на Донбасі.

Терористи "ЛНР" спробували звинуватити в кривавому бою під Золотим Об'єднані сили. З цією метою вони вкинули в інформаційний простір відео з фейковий заявами "офіційного представника народної міліції" ЛНР "Якова Осадчого.

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