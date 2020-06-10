Ніхто з українських військових не постраждав в результаті бойових дій на Донбасі в середу, 10 червня.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, російсько-окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по українських захисниках, застосувавши міномети, кулемети і гранатомети в районі населених пунктів Павлопіль і Хутір Вільний.

"Наші воїни негайно відреагували на всі можливі загрози з боку загарбників і змусили супротивника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються", – відзначається у звіті.

Карта ООС, 10 червня Міноборони

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "тиша" дотримувався.

Війна на Донбасі. Ілюстрація УНН

Як писав OBOZREVATEL, на думку представника ОРДЛО на переговорах в ТКГ, окуповані території Донбасу повернуться в Україну після зміни влади в Росії, коли там "припинять дебілізм".

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