Російські окупанти накрили ЗСУ пекельним вогнем: подробиці боїв

Жоден український воїн не постраждав внаслідок бойових дій на Донбасі 19 листопада. Всього минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 5 обстрілів:

двічі біля Водяного – з мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

біля Гнутового – з автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

неподалік Кримського – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

двічі поблизу Південного – з ручних і станкових протитанкових гранатометів;

біля Залізного – з РПГ;

поблизу Луганського – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

неподалік Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські війська атакували українські позиції біля села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.

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