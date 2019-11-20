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20 листопада • оновлено в 08:42
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Російські окупанти накрили ЗСУ пекельним вогнем: подробиці боїв

3.4т
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Жоден український воїн не постраждав внаслідок бойових дій на Донбасі 19 листопада. Всього минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 5 обстрілів:

  • двічі біля Водяного – з мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Березового – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • біля Гнутового – з автоматичних гранатометів.

Російські окупанти накрили ЗСУ пекельним вогнем

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

  • неподалік Кримського – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Південного – з ручних і станкових протитанкових гранатометів;

  • біля Залізного – з РПГ;

  • поблизу Луганського – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські війська атакували українські позиції біля села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
За последний год карта поменялась хоть?
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фил филька
фил филька
что это за адский огонь где ни один воин не пострадал? они что холостым адским огнем накрыли?))
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Исаев Максим
Исаев Максим
Стесняюсь спросить, а где можна увидеть пленного аккупанта? А то отважные ВеСеУ по 44 штуки рассийских военнаслужащих ежедневно до обеда изничтожають, а в плен почему-то не берут...
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