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3 березня • оновлено в 14:48
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/ Розслідування

Російські офіцери розікрали кошти для "Л/ДНР": у лавах терористів хаос

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У військових частинах "Л/ДНР" влаштували перевірку через численні факти розкрадання коштів, які РФ виділяла на будівництво нових і покращення вже існуючих їхніх позицій на Донбасі.

Такі дані про хаос у лавах терористів вдалося з’ясувати фахівцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє сайт відомства.

Зазначається, що російське окупаційне командування розпочало масштабну перевірку стану фінансово-економічної діяльності на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Кадрові російські офіцери розікрали кошти у терористів "Л/ДНР"

Кадрові російські офіцери розікрали кошти у терористів "Л/ДНР"

"У лютому комісія Південного військового округу ЗС РФ виявила численні факти розкрадання коштів, які виділялися на спорудження військових об’єктів, а також обладнання бойових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Водночас українські розвідники з’ясували, усунення всіх недоліків із обладнання бойових позицій РФ на Донбасі окупанти здійснюватимуть за рахунок збору грошей із рядового особового складу передових підрозділів терористів. А не зі справді винних у розкраданні коштів російських кадрових офіцерів, які за ротацією уже встигли виїхати до Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сім'ї поранених і вбитих російських найманців, які під виглядом "ополченців" воювали на Донбасі, заявили, що співробітники ФСБ розкрадають допомогу, яку потайки обіцяв платити Кремль.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
крадуть гроші Новини ЛНР терористи "ДНР" Головне управління розвідки Міністерство оборони України
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Можно идти брать с голой дупой.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Знаете - не удивлен.Позиции оккупантов разворованы - видно не вооруженным взглядом. Вот давече отбили ихнию одну позицию наши ВСУ - разворована ! НАМ ТАКАЯ ПОЗИЦИЯ НЕ НУЖНА РАЗВОРОВАННАЯ ДРУГИМИ - отдали обратно . А шуму то было - а на самом деле - инспектировали мы !
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Недохэхэли с д'амбаца пусть за жратву служат, как собаки.
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