Російські офіцери розікрали кошти для "Л/ДНР": у лавах терористів хаос

У військових частинах "Л/ДНР" влаштували перевірку через численні факти розкрадання коштів, які РФ виділяла на будівництво нових і покращення вже існуючих їхніх позицій на Донбасі.

Такі дані про хаос у лавах терористів вдалося з’ясувати фахівцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє сайт відомства.

Зазначається, що російське окупаційне командування розпочало масштабну перевірку стану фінансово-економічної діяльності на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Кадрові російські офіцери розікрали кошти у терористів "Л/ДНР"

"У лютому комісія Південного військового округу ЗС РФ виявила численні факти розкрадання коштів, які виділялися на спорудження військових об’єктів, а також обладнання бойових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Водночас українські розвідники з’ясували, усунення всіх недоліків із обладнання бойових позицій РФ на Донбасі окупанти здійснюватимуть за рахунок збору грошей із рядового особового складу передових підрозділів терористів. А не зі справді винних у розкраданні коштів російських кадрових офіцерів, які за ротацією уже встигли виїхати до Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сім'ї поранених і вбитих російських найманців, які під виглядом "ополченців" воювали на Донбасі, заявили, що співробітники ФСБ розкрадають допомогу, яку потайки обіцяв платити Кремль.

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