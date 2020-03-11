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11 березня • оновлено в 11:06
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/ Розслідування

Російські найманці відкрили вогонь по дітях на Донбасі

2.2т
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Терористи "ДНР" влаштували масований обстріл житлових районів Мар'їнки Донецької області, під який потрапила також школа.

У результаті смертельній небезпеці піддалися діти, у яких був сьомий урок і ГПД, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Занадто гучний режим "тиші" влаштували російсько-окупаційні війська мирним жителям Мар'їнки в Донецькій області – персоналу і вихованцям загальноосвітньої школи №2 цього міста. Представники збройних формувань Російської Федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї й автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар'їнка", – написали захисники.

Обстріл на Донбасі

Обстріл на Донбасі

LIGA.net

Оскільки в районі обстрілу також знаходилася зазначена школа, в смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок, і діти молодших класів, які були на групі продовженого дня. Однак персонал навчального закладу оперативно евакуював дітей в бомбосховище цієї ж школи.

По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. На щастя, загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає.

"Командування операції Об'єднаних сил вже не сподівається на прояв будь-яких людських якостей з боку окупантів, проте підкреслює, що ЗСУ будуть відкривати вогонь по противнику в разі, якщо його дії будуть нести загрозу життю або здоров'ю мирних жителів", – попередили терористів у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
И чо, никто не пострадал? ))))))
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