Терористи "ДНР" влаштували масований обстріл житлових районів Мар'їнки Донецької області, під який потрапила також школа.

У результаті смертельній небезпеці піддалися діти, у яких був сьомий урок і ГПД, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Занадто гучний режим "тиші" влаштували російсько-окупаційні війська мирним жителям Мар'їнки в Донецькій області – персоналу і вихованцям загальноосвітньої школи №2 цього міста. Представники збройних формувань Російської Федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї й автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар'їнка", – написали захисники.

Обстріл на Донбасі LIGA.net

Оскільки в районі обстрілу також знаходилася зазначена школа, в смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок, і діти молодших класів, які були на групі продовженого дня. Однак персонал навчального закладу оперативно евакуював дітей в бомбосховище цієї ж школи.

По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. На щастя, загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає.

"Командування операції Об'єднаних сил вже не сподівається на прояв будь-яких людських якостей з боку окупантів, проте підкреслює, що ЗСУ будуть відкривати вогонь по противнику в разі, якщо його дії будуть нести загрозу життю або здоров'ю мирних жителів", – попередили терористів у штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня по військовій вантажівці одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски.

В результаті загинули двоє бійців ООС, ще дев'ять отримали поранення. Пізніше з'ясувалося, що терористи "Л/ДНР" завдали підступного удару по бійцям ЗСУ під Пісками, сховавшись за будинками мирних жителів.

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