Російські найманці підло атакували ЗСУ на Донбасі, але отримали відсіч

За минулу добу, 29 травня, російські окупаційні війська 13 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

За даними української розвідки, наші захисники поранили одного окупанта, йдеться у зведенні ООС. Ворог застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Російські окупаційні війська на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ЗСУ неподалік Богданівки, Невельського, Березового, Новотроїцького, Лебединського, Старогнатовки та Авдіївки.

"Для блокування злочинної діяльності підрозділи Об’єднаних сил давали противнику результативну та вмотивовану відповідь.", – відмічено в повідомленні.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник вів вогонь близько Луганського, Гладосового, Новгородського, Кримського та Первомайська.

"У вечірній час збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення №2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. Такі провокації вкотре показали, що ворог свідомо не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей", – зазначено в звіті.

З початку поточної доби, 30 травня, ворог обстріляв позиції українські ЗСУ недалеко від Авдіївки. Втрат серед ЗСУ немає.

Карта ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії запустили безпілотник з вибухівкою на позиції сил ЗСУ, один з бійців збив літальний апарат.