Російські найманці обстріляли автомобіль ЗСУ: названо ім'я загиблого

В результаті ракетного обстрілу автомобіля ЗСУ на Донбасі загинув Євген Черних, боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
Як передає "Новинарня", про це повідомила прес-офіцер бригади Лідія Василенко. Трагедія сталася в районі селища Опитне під Донецьком. Бійцю було 29 років.
"Це дійсно так. Євген Черних загинув від обстрілу ПТУР під Опитним. Є така інформація", – підтвердила вона.
Черних був родом із селища Райське Херсонської області.
В результаті обстрілу 8 березня ще троє українських військових отримали поранення. Силам ООС довелося дати окупантам потужну відповідь.
Євген Черних
Як писав OBOZREVATEL, 9 березня на Донбасі один боєць ЗСУ отримав бойову травму. Терористи також обстріляли санітарний автомобіль, скинувши два заряди ВОГ-17.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".