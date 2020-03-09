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9 березня • оновлено в 20:59
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Російські найманці обстріляли автомобіль ЗСУ: названо ім'я загиблого

1.5т
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В результаті ракетного обстрілу автомобіля ЗСУ на Донбасі загинув Євген Черних, боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Як передає "Новинарня", про це повідомила прес-офіцер бригади Лідія Василенко. Трагедія сталася в районі селища Опитне під Донецьком. Бійцю було 29 років.

"Це дійсно так. Євген Черних загинув від обстрілу ПТУР під Опитним. Є така інформація", – підтвердила вона.

Черних був родом із селища Райське Херсонської області.

В результаті обстрілу 8 березня ще троє українських військових отримали поранення. Силам ООС довелося дати окупантам потужну відповідь.

Євген Черних

Євген Черних

Як писав OBOZREVATEL, 9 березня на Донбасі один боєць ЗСУ отримав бойову травму. Терористи також обстріляли санітарний автомобіль, скинувши два заряди ВОГ-17.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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