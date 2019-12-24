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24 грудня • оновлено в 14:53
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Російські найманці накрили мінами ЗСУ на Донбасі: є поранений

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Від початку цієї доби, 24 грудня, російські окупації війська здійснили шість прицільних обстрілів позицій Об'єднаних сил на Донбасі, раз порушивши Мінські домовленості.

Під час обстрілу один український військовий отримав поранення. Про це повідомиляється у зведенні Міністерства оборони України щодо ситуації в зоні проведення ООС.

Зокрема, уночі з 02:35, упродовж півгодини, від Докучаєвська ворог вів обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках н. п. Березове.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

prm.ua

А після 06:35 упродовж години ворог двічі вів обстріли наших воїнів в районі Новолуганського. "Від Доломітного окупанти випустили 9 мін калібру 82 мм, та вели вогонь із гранатометів і стрілецького озброєння. Також, застосовуючи таке озброєння, російсько-окупаційні війська вели провокаційні обстріли в районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ та Шуми", – йдеться у повідомленні.

Водночас підкреслюється, що наші герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи легке піхотне озброєння.

За інформацією ГУР Міноборони, внаслідок прицільних ворожих обстрілів отримав поранення один наш захисник. Бійця доставлено до військового мобільного госпіталю. На щастя, його життю нічого не загрожує.

Ситуація на сході України

Ситуація на сході України

mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час бойових дій на Донбасі, які розв'язалися 23 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. У результаті жоден український воїн не постраждав і не був убитий.

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Автор
Марта Рок
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А к вечеру опять дохлая ВСУшная биомасса будет.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вот интересно, если свиней постоянно долбить, что это российские войска, то они этому верить начинают?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Мил Мил, а их туда кто то звал? Не шли бы, не получили люлей
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Мил Мил
Мил Мил
Pyankovsky Alexey, сами себе мин на голову насыпали..
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