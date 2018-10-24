МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Російські льотчики влаштували атаку в Криму: що відбувається

13тЧитати матеріал російською

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" Чорноморського флоту Росії атакували наземні цілі на полігоні Опук в анексованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ. Відзначається, що поразка цілей пройшла під час навчань.

"Льотчики під час виконання льотних тактичних завдань відпрацювали тактику нанесення ударів по об'єктах і провели бомбометання по наземних мішеневих позиціях, що імітують цілі умовного противника", - сказано в повідомленні.

Новини
Сигнал агресору: в НАТО пояснили найбільші навчання з кінця "холодної війни"

Уточнюється, що в навчаннях брали участь три літаки Бе-12 "Чайка" зі складу окремого змішаного авіаційного полку морської авіації та ППО Чорноморського флоту РФ.

Бе-12

Бе-12

Прес-служба Міноборони РФ

У відомстві також додали, що на авіаційному сленгу ці повітряні судна називають "літаючими човнами". Вони можуть приземлятися як на сухопутні аеродроми, так і на воду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з моменту захоплення Росією Криму на півострові часто проходять військові навчання. Більше того, окупанти проводять мілітаризацію населення.

У квітні пройшли навчання з бойовими розрахунками протикорабельних берегових ракетних комплексів ракетного з'єднання. Пізніше, в червні, РФ розгорнула подібні заходи біля кордону з Україною і в Криму. При цьому повідомлялося, що Росія стягнула понад шість тисяч військових і близько 100 літаків і вертольотів.

У вересні з'явилася інформація, що Кремль направив до Криму більше 50 літаків, зокрема надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3, і близько 10 кораблів Чорноморського флоту.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійська воєнна загроза
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
41
15
Смішно
8
Цікаво
14
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
И в чем собственно новость.Тренировки происходят регулярно. Чтобы кастрюли знали Если сунетесь вас ждет ваш пиздец.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги