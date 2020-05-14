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14 травня • оновлено в 16:54
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Російські курсанти засвітили медалі за окупацію Криму та Сирії. Фотофакт

7.6т
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У мережі з'явилося фото російських курсантів з медалями за окупацію Криму, ймовірно, Донбасу і вторгнення в Сирію.

Його опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штірліц, зазначивши, що воно було зроблене на випуску одного з військових вишів країни-агресорки.

"Випуск лейтенантів-десантників у Рязанському училищі. Цікаво, де курсант отримав медаль "За відвагу"? А "Учаснику операції в Сирії" – зрозуміло. Черговий "іхтамнєт" і "відпускник", – із сарказмом зазначив захисник України.

У коментарях під постом його підписники також звернули увагу, що на кітелі одного з курсантів видно медаль за захоплення Криму, і розкритикували злочинну діяльність військових Росії в інших державах.

Курсанти-випускники в Росії з медалями за Крим і Сирію

Курсанти-випускники в Росії з медалями за Крим і Сирію

"Сподіваюся, наступне нагородження буде з приписом "посмертно", "Можливо, до вступу служив контрактником і "отримав медальки". Вступив уже з військової служби. А можливо і курсантами на "військові стажування" відправляли" "Мокшанське л*йно стоїть", "Контрактники з військ", "Форму повертають переможну", "М'ясо, м'ясо, м'ясо, добриво, добриво, добриво", – обурюються українці.

Російські курсанти засвітили медалі за окупацію Криму та Сирії

Російські курсанти засвітили медалі за окупацію Криму та Сирії

Російські курсанти засвітили медалі за окупацію Криму та Сирії

Російські курсанти засвітили медалі за окупацію Криму та Сирії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в інтернеті з'явилися фото так званих "курсантів" терористичної "ДНР", які вже незабаром будуть воювати проти армії України на окупованому Росією Донбасі. Серед них – син ліквідованого ватажка бойовиків Михайла Толстих ("Гіві").

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Конфлікт в Сирії Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
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hunt andres
hunt andres
Захистник вукраины штопанный тайком пробрался в Рязань и сделал фоторепортаж. Сугс, епта!))))
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Билай Андрей
Билай Андрей
https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-seti-poyavilis-foto-kladbishcha-rossiyskih-boevikov-v-donecke-714559.html и таких тысячи.
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2
Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Тя XUIRLIЦу хULя так не воевать то ,,сиди картинки смотри,,,воюоины дивана
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