Російські курсанти засвітили медалі за окупацію Криму та Сирії. Фотофакт

У мережі з'явилося фото російських курсантів з медалями за окупацію Криму, ймовірно, Донбасу і вторгнення в Сирію.

Його опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штірліц, зазначивши, що воно було зроблене на випуску одного з військових вишів країни-агресорки.

"Випуск лейтенантів-десантників у Рязанському училищі. Цікаво, де курсант отримав медаль "За відвагу"? А "Учаснику операції в Сирії" – зрозуміло. Черговий "іхтамнєт" і "відпускник", – із сарказмом зазначив захисник України.

У коментарях під постом його підписники також звернули увагу, що на кітелі одного з курсантів видно медаль за захоплення Криму, і розкритикували злочинну діяльність військових Росії в інших державах.

Курсанти-випускники в Росії з медалями за Крим і Сирію

"Сподіваюся, наступне нагородження буде з приписом "посмертно", "Можливо, до вступу служив контрактником і "отримав медальки". Вступив уже з військової служби. А можливо і курсантами на "військові стажування" відправляли" "Мокшанське л*йно стоїть", "Контрактники з військ", "Форму повертають переможну", "М'ясо, м'ясо, м'ясо, добриво, добриво, добриво", – обурюються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в інтернеті з'явилися фото так званих "курсантів" терористичної "ДНР", які вже незабаром будуть воювати проти армії України на окупованому Росією Донбасі. Серед них – син ліквідованого ватажка бойовиків Михайла Толстих ("Гіві").

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