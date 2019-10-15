Російські диверсанти атакували ОС на Донбасі: морпіхи дали бій. Відео

Біля Петрівського, що в Луганській області, диверсійна група окупантів атакувала позиції українських воїнів.
Морпіхам довелося пустити в хід зброю. Відео бою на своєму каналі в Telegram показав журналіст Андрій Цаплієнко.
"Бій біля Петрівського. Морпіхи відстрілюються від диверсійної групи російських окупантів", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" влаштували паніку через "українських диверсантів"
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