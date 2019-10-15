Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Російські диверсанти атакували ОС на Донбасі: морпіхи дали бій. Відео

1.5т Читати матеріал російською

Біля Петрівського, що в Луганській області, диверсійна група окупантів атакувала позиції українських воїнів.

Морпіхам довелося пустити в хід зброю. Відео бою на своєму каналі в Telegram показав журналіст Андрій Цаплієнко.

Новини
До приїзду Зеленського: "Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі

"Бій біля Петрівського. Морпіхи відстрілюються від диверсійної групи російських окупантів", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" влаштували паніку через "українських диверсантів"

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
12
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Где диверсанты?Опять террористы по мирным стреляли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
недавно послушал белецкого. этот нацик тоже называет российскими диверсантами донбассцев! кароче как я понимаю украина сама постепенно отказывается от своих же сограждан. молдавский сценарий однако
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки

ads pixel