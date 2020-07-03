Російські "Буки" не захистять Чорне море: Жданов спростував фейк РосЗМІ

Зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3", які нібито можуть бути розміщені Росією в Краснодарському краї для захисту Чорного моря, є ЗРК середнього радіусу дії і не можуть впоратися з цим завданням.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів військовий експерт Олег Жданов. "А де ж знамениті С-400? Де ж ця моща? "Бук" – це середній радіус дії, висота до 25 кілометрів, дальність до 80 кілометрів, тому він там сильно нічого не прикриє", – пояснив він.

Жданов припустив, що російські ЗМІ можуть вкидати подібні фейки в інформаційний простір з двох причин. "Для того, щоб нас подратувати або щоб підбадьорити росіян новими перемогами, новим озброєнням, посиленням могутності".

Нагадаємо, російське видання "Известия" з посиланням на свої джерела повідомило про те, що нібито в Краснодарському краї будуть розміщені зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3", які прикриють від атак можливого противника Кавказ і Чорне море.

Як писав OBOZREVATEL, на слуханні у справі МН17 заявили, що в тілах членів екіпажу малайзійського Boeing було знайдено 29 осколків від російської ракети. Нідерландський інститут судової експертизи виявив схожість вивчених осколків з російською ракетою "Бук".