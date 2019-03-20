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"Російська весна прийде!" В "ЛНР" жителів змусили радіти за кримчан

1.7тЧитати матеріал російською

У Стаханові Луганської області відсвяткували річницю "приєднання" Криму до Російської Федерації.

Як зазначив у Twitter Денис Казанський, жителям злиденної резервації, яку РФ використовувала і призначила "гирею на нозі України", звеліли радіти за анексованих кримчан.

Щоб "привітати" кримчан, учасники автопробігу зібралися на в'їзді до міста, вишикувавшись у колону.

"Було важко кримчанам, їм теж українська влада влаштовувала блокади, позбавляла світла, газу, водопостачання, але вони вистояли", "Жителі Донбасу не втрачають надію, і незабаром російська весна прийде і на їхню землю", — зазначили жителі Стаханова.

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Коментатори негативно відреагували на таке святкування.

"Зараз вони посвяткують і гайда до хунти по ліки, хавчик і біометрику", "Цих дебілів назад в Україну?! Особливі умови?! Федерацію?! Нехай і далі сидять у своєму гетто!", "Нещасні і обдурені люди", "Ніхто не казав, що Батьківщину зраджувати легко і приємно... Розплата гряде", — прокоментували вони.

"Російська весна прийде!" В "ЛНР" жителів змусили радіти за кримчан
"Російська весна прийде!" В "ЛНР" жителів змусили радіти за кримчан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів - вони заповнені лише на 10%.

Крім того, в "республіці" місцеві жителі працюють за $ 37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
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