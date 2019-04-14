Російська фанатка "Л/ДНР" епічно "спалилася" на зйомці "фільму про хунту": відео

Пропагандистка Кремля, фанатка "Л/ДНР" Марія Катасонова спалилася, знімаючи фейкові репортажі про "обстріл хунти" по "республіках".

Підтверджуючий ролик розмістили в YouTube. На кадрах чітко чутно, що запис інсценовано за допомогою барабану. Сама пропагандистка, не витримавши комічності сюжету, розсміялася прямо в камеру. (Щоб подивитися, доскрольте нвину до кінця).

Викриття пропагандистки з'явилося на сайті місцевого інтернет-видання "Дебальцеве online". Дівчина фігурує в ряді відеозаписів нібито з лінії фронту, а також грає перехожу жительку "республіки" у відповідних роликах.

Пропагандистка Марія Катасонова Скріншот з відео

"Вдивіться в ці "чесні" російські очі куртизанки від російської журналістики, коли за камерою в барабан б'ють, замість артилерії. Яка героїчна сцена, кругом наступають "фашисти" і ти няшка така в касці сама з оператором в бліндажі", – пише автор викриття.

Марія Катасонова народилася в 1995 році в Москві і встигла попрацювати в російських ЗМІ, що поширюють фейкові новини, а також балотувалася в депутати Держдуми РФ від партії "Родина". Активна учасниця Національно-визвольного руху.

Пропагандистка Марія Катасонова debaltsevo.com

Пропагандистка Марія Катасонова debaltsevo.com

Пропагандистка Марія Катасонова debaltsevo.com

Пропагандистка Марія Катасонова debaltsevo.com

За даними "Миротворця", антиукраїнська пропагандистка брала участь у багатьох провокаційних заходах окупантів, в тому числі також і в спробах легалізації анексії Криму. У соцмережах дівчина не раз хвалилася знімками з терористами "Л/ДНР", зокрема і з ватажками фейкових республік.

Пропагандистка Марія Катасонова Скріншот

Пропагандистка Марія Катасонова debaltsevo.com

debaltsevo.com

debaltsevo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали терористку з "ДНР", яка влаштувавшись в "комендатуру республіки", здала чимало своїх "колег", розповідаючи про їх плани по телефону.

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