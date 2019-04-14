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Російська фанатка "Л/ДНР" епічно "спалилася" на зйомці "фільму про хунту": відео

6.5тЧитати матеріал російською

Пропагандистка Кремля, фанатка "Л/ДНР" Марія Катасонова спалилася, знімаючи фейкові репортажі про "обстріл хунти" по "республіках".

Підтверджуючий ролик розмістили в YouTube. На кадрах чітко чутно, що запис інсценовано за допомогою барабану. Сама пропагандистка, не витримавши комічності сюжету, розсміялася прямо в камеру. (Щоб подивитися, доскрольте нвину до кінця).

Викриття пропагандистки з'явилося на сайті місцевого інтернет-видання "Дебальцеве online". Дівчина фігурує в ряді відеозаписів нібито з лінії фронту, а також грає перехожу жительку "республіки" у відповідних роликах.

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Пропагандистка Марія Катасонова

Пропагандистка Марія Катасонова

Скріншот з відео

"Вдивіться в ці "чесні" російські очі куртизанки від російської журналістики, коли за камерою в барабан б'ють, замість артилерії. Яка героїчна сцена, кругом наступають "фашисти" і ти няшка така в касці сама з оператором в бліндажі", – пише автор викриття.

Марія Катасонова народилася в 1995 році в Москві і встигла попрацювати в російських ЗМІ, що поширюють фейкові новини, а також балотувалася в депутати Держдуми РФ від партії "Родина". Активна учасниця Національно-визвольного руху.

Пропагандистка Марія Катасонова

Пропагандистка Марія Катасонова

debaltsevo.com

Пропагандистка Марія Катасонова

Пропагандистка Марія Катасонова

debaltsevo.com

Пропагандистка Марія Катасонова

Пропагандистка Марія Катасонова

debaltsevo.com

Пропагандистка Марія Катасонова

Пропагандистка Марія Катасонова

debaltsevo.com

За даними "Миротворця", антиукраїнська пропагандистка брала участь у багатьох провокаційних заходах окупантів, в тому числі також і в спробах легалізації анексії Криму. У соцмережах дівчина не раз хвалилася знімками з терористами "Л/ДНР", зокрема і з ватажками фейкових республік.

Пропагандистка Марія Катасонова

Пропагандистка Марія Катасонова

Скріншот

Пропагандистка Марія Катасонова

Пропагандистка Марія Катасонова

debaltsevo.com

Російська фанатка "Л/ДНР" епічно "спалилася" на зйомці "фільму про хунту": відео

debaltsevo.com

Російська фанатка "Л/ДНР" епічно "спалилася" на зйомці "фільму про хунту": відео

debaltsevo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали терористку з "ДНР", яка влаштувавшись в "комендатуру республіки", здала чимало своїх "колег", розповідаючи про їх плани по телефону.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНРНовини ДНР
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Лежнин Николай
Лежнин Николай
А где сдесь прапоганда? Пишет правду тот, кто видит сетуацию из Донбаса а не из киева. А вот киевской прапогандой сыты по горло, не успеваешь лапшу с ушей снимать.
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Лежнин Николай
Лежнин Николай
Добрыня ., Всё правильно, в грамматике слаб, хреново учил рус яз. А школу прошёл хорошую. А ты учитель или просто выебнуться?
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Добрыня .
Добрыня .
Лежнин Николай, сдесь - правильно здесь; прапоганда - пропаганда; сетуация - ситуация; Донбаса - Донбасса; киев - Киев. О логическом построении, вообще промолчу. Ты из какого болота вылез Коля ??
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
вот таким и насрать на народ
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