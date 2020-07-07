Росії загрожує українська пастка в Чорному морі, – Forbes

Справжню загрозу російському флоту в Чорному морі несуть протикорабельні ракети, які закуповує та розробляє Україна.

Про це пише Forbes. Видання вказує на те що, незважаючи на будівництво Києвом бойових судів кількох класів, ніхто всерйоз не очікує, що український флот буде безпосередньо вступати в бій з російським в умовах відкритої війни.

"Кораблі Києва призначені не для цього. Всі ці патрульні катери виконують роль мобільних вузлів в системі контролю морського простору, яка також включає берегові спостережні пункти, наземні радари і невеликі безпілотники. Іншими словами, катери – це частина "сенсорної мережі". І ця мережа зможе забезпечувати даними сили мобільних протикорабельних систем. Росія має боятися саме цих ракет, а не катерів", – підкреслює видання.

Зазначається, що, якщо Україні дешевше і легше запускати ракети з берега, то від дорогого кораблебудування можна відмовитися на користь дешевих вантажівок, які озброєні ще дешевшими системами крилатих ракет.

У приклад видання наводить розробку конструкторського бюро "Луч" – ракету Р-360 "Нептун", яку почали тестувати в 2019 році. За заявою виробника, вона здатна знищувати крейсери, ескадрені міноносці, фрегати, корвети, десантні і великі десантні і транспортні кораблі.

Також ракету можуть застосовувати проти радіо-цілей за погодних умов різної складності і під час активного ворожого вогню. Радіус їх дії досягає 280 км.

"За їх допомогою Україна може тримати під прицілом половину Чорноморського флоту РФ. Якщо вона розгорне достатню кількість систем "Нептун", Чорне море може стати пасткою для російських кораблів, з якої не можливо втекти", – зауважує Forbes.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа заявив про підготовку до можливого настання Росії з території тимчасово окупованого Криму на Херсонську область. Він нагадав про дальність застосування ракет "Нептун".