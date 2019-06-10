Росії не сподобається: ЗСУ озброять новітньою системою виявлення ворога

Збройні сили України прийняли на озброєння радіогідроакустичну систему "Ятрань", призначену для виявлення ворожих кораблів і підводних човнів.

Відповідний наказ, виданий на підставі позитивних результатів державних випробувань, підписав міністр оборони Степан Полторак. Про це повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

Відзначається, що система складається зі спеціальних гідроакустичних буїв і цифрового центру обробки інформації. Буї працюють у пасивному режимі й непомітні для противника.

Ілюстрація. ЗСУ Укрінформ

"Це дозволяє повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів і передавати координати цілей для знищення", – сказано в повідомленні.

Відомо, що "Ятрань" кілька разів використовували під час міжнародних навчань "Сі Бриз" в умовах, максимально наближених до бойових.

Ще одна особливість системи полягає в тому, що буї можна скидати з вертольота. Це дозволяє швидко створити мережу із сенсорів, що охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів противника.

Наразі "Ятрань" готують до серійного виробництва, яке планується розгорнути в рамках держоборонзамовлення.

Дивіться відео випробувань "Ятрані", які проходили в 2018 році:

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