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/Розслідування

Росії не сподобається: ЗСУ озброять новітньою системою виявлення ворога

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Збройні сили України прийняли на озброєння радіогідроакустичну систему "Ятрань", призначену для виявлення ворожих кораблів і підводних човнів.

Відповідний наказ, виданий на підставі позитивних результатів державних випробувань, підписав міністр оборони Степан Полторак. Про це повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

Відзначається, що система складається зі спеціальних гідроакустичних буїв і цифрового центру обробки інформації. Буї працюють у пасивному режимі й непомітні для противника.

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Ілюстрація. ЗСУ

Ілюстрація. ЗСУ

Укрінформ

"Це дозволяє повністю контролювати переміщення ворожих кораблів і підводних човнів і передавати координати цілей для знищення", – сказано в повідомленні.

Відомо, що "Ятрань" кілька разів використовували під час міжнародних навчань "Сі Бриз" в умовах, максимально наближених до бойових.

Ще одна особливість системи полягає в тому, що буї можна скидати з вертольота. Це дозволяє швидко створити мережу із сенсорів, що охоплюють велику акваторію, і побачити повну картину розташування і переміщення всіх кораблів противника.

Наразі "Ятрань" готують до серійного виробництва, яке планується розгорнути в рамках держоборонзамовлення.

Дивіться відео випробувань "Ятрані", які проходили в 2018 році:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Україні завершилися випробування першого українсько-турецького бойового модуля Serdar. Роботу потужної зброї показали на відео.

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Тема
озброєння
Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниУкроборонпромзброявидео
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
шведы регулярно обнаруживают российские подлодки и что?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Викентий Зееленфройндт, В швеции холодно - пьют очень много, а потом "абнаруживают", ик-к...
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Замените буй на .уй и прочитайте заново
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Пливе човен, води повен, та все хлюп-хлюп-хлюп!!! :-))))))
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