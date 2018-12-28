МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Росії не сподобається: Україна посилила угруповання ЗСУ на небезпечних напрямках

2.4тЧитати матеріал російською

Генеральний штаб Збройних сил України значно посилив угруповання військ на потенційно небезпечних напрямках.

Відповідну заяву зробив начальник Генштабу — головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, зазначивши, що заходи проводилися під час воєнного стану, передає УНІАН.

"Ми здатні сьогодні створювати відповідні міжвидові угруповання військ на потенційно небезпечних напрямках із визначенням певного комплекту з'єднань і військових частин для необхідного реагування у випадку загрози та посилення відповідних напрямків, якщо це буде необхідно", — зазначив він.

Росії не сподобається: Україна посилила угруповання ЗСУ на небезпечних напрямках

"Радіо Свобода"

За словами Муженка, в Україні перевірена здатність військових частин виконувати завдання у різних умовах місцевості на різних напрямках.

Новини
"Затягнули пояс безпеки": ЗСУ зайняли важливий рубіж на Донбасі

Він також зазначив, що проведена підготовка оперативного резерву першої і другої черги, а також територіального резерву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Муженко заявив, що Об'єднані сили посилили контроль над низкою населених пунктів на Донбасі, серед яких Південне і Олександрівка.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
0
6
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
ща шлюшка машка с грустной лошадью сделают заявление о том, что Украина готовится к захвату мирной кацапии.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
2 из 3 ответов | показать все
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
минин евген, на твоём примере видно ,что медицинская реформа на Украине с треском провалилась ,особенно в части психиатрии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
минин евген, Залупой не подавитесь рагулики?Захватчики хуевы,зато молодцы,что поголовье всушное увеличили,чем больше стадо тем эффективнее удары свободно падающими боеприпасами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну когда вы соберёте еще 2 катера и состоится знаменитый новый поход???)))))))))))))))))))))Уже прошел месяц после заявления придурка пастора)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Наші блоги