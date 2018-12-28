Росії не сподобається: Україна посилила угруповання ЗСУ на небезпечних напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України значно посилив угруповання військ на потенційно небезпечних напрямках.

Відповідну заяву зробив начальник Генштабу — головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, зазначивши, що заходи проводилися під час воєнного стану, передає УНІАН.

"Ми здатні сьогодні створювати відповідні міжвидові угруповання військ на потенційно небезпечних напрямках із визначенням певного комплекту з'єднань і військових частин для необхідного реагування у випадку загрози та посилення відповідних напрямків, якщо це буде необхідно", — зазначив він.

"Радіо Свобода"

За словами Муженка, в Україні перевірена здатність військових частин виконувати завдання у різних умовах місцевості на різних напрямках.

Він також зазначив, що проведена підготовка оперативного резерву першої і другої черги, а також територіального резерву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Муженко заявив, що Об'єднані сили посилили контроль над низкою населених пунктів на Донбасі, серед яких Південне і Олександрівка.