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4 грудня • оновлено в 19:25
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Касетний скандал із Трубою: НАБУ несподівано підіграло ексглаві ДБР

2.3т
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Національне антикорупційне бюро не знайшло підстав для відкриття кримінального провадження щодо аудіозаписів нібито з кабінету колишнього глави Державного бюро розслідувань Романа Труби, за відставку якого проголосувала Верховна Рада.

Про це повідомила пресслужба бюро у відповідь на запит LIGA.net (щоб подивитися документ, доскрольте новину до кінця).

"За результатами дослідження зазначених у запиті аудіозаписів кримінальне провадження не було відкрито", – йдеться у листі.

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НАБУ відмовилося відкривати провадження щодо Труби

НАБУ відмовилося відкривати провадження щодо Труби

LIGA.net

Як уточнив співрозмовник видання, при аналізі записів, факти, які можна було б розслідувати за корупційними статтями, не виявлені.

НАБУ несподівано підіграло Трубі у скандалі з плівками

НАБУ несподівано підіграло Трубі у скандалі з плівками

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Національне антикорупційне бюро України
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