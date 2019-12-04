Касетний скандал із Трубою: НАБУ несподівано підіграло ексглаві ДБР

Національне антикорупційне бюро не знайшло підстав для відкриття кримінального провадження щодо аудіозаписів нібито з кабінету колишнього глави Державного бюро розслідувань Романа Труби, за відставку якого проголосувала Верховна Рада.
Про це повідомила пресслужба бюро у відповідь на запит LIGA.net (щоб подивитися документ, доскрольте новину до кінця).
"За результатами дослідження зазначених у запиті аудіозаписів кримінальне провадження не було відкрито", – йдеться у листі.
НАБУ відмовилося відкривати провадження щодо Труби
LIGA.net
Як уточнив співрозмовник видання, при аналізі записів, факти, які можна було б розслідувати за корупційними статтями, не виявлені.
НАБУ несподівано підіграло Трубі у скандалі з плівками
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Роман Труба нещодавно заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховувальні пристрої.
У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.
Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.
Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал з ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.
В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР.
27 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів подробиці про прослуховування, яке виявили у вересні в його кабінеті.
Близький соратник глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриття справи в ДБР за 150 тисяч доларів.
Верховна Рада 3 грудня проголосувала за відставку Романа Труби з посади керівника ДБР.
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