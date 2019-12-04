Касетний скандал із Трубою: НАБУ несподівано підіграло ексглаві ДБР

Національне антикорупційне бюро не знайшло підстав для відкриття кримінального провадження щодо аудіозаписів нібито з кабінету колишнього глави Державного бюро розслідувань Романа Труби, за відставку якого проголосувала Верховна Рада.

Про це повідомила пресслужба бюро у відповідь на запит LIGA.net (щоб подивитися документ, доскрольте новину до кінця).

"За результатами дослідження зазначених у запиті аудіозаписів кримінальне провадження не було відкрито", – йдеться у листі.

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Як уточнив співрозмовник видання, при аналізі записів, факти, які можна було б розслідувати за корупційними статтями, не виявлені.

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