Радник Авакова про полтавського терориста: попадеться живий чи мертвий
Романа Скрипника, який 23 липня під час затримання погрожував підірвати гранату і взяв у заручники поліцейського на Полтавщині, будуть шукати, поки не знайдуть.
Такі заяву в ефірі "Україна 24" зробив радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол. Він сказав, що "з підводного човна нікуди не дінешся".
Правоохоронці, як підкреслив Апостол, знають родичів втікача, "все оточили і контролюють тепловізорами".
"Це не проблема навіть його знайти, питання в часі. Куди він може подітися? Вскочити в воду, в озеро? У болоті втопитись? Його можуть звірі розірвати в тих лісах. Або може прийти з повинною, схилитися, знаючи, що він вже буде засуджений на довічне", – сказав Апостол.
"Ну скільки бігати, ще день, два? Або покінчить життя самогубством... Я думаю день-два, і людина буде схоплена або сама прийде. Живий або мертвий – він попадеться", – додав радник глави МВС Арсена Авакова.
Апостол визнав, що масштабна пошукова операція дорого обходиться бюджету, але іншого виходу немає, тому що зловмисник повинен бути затриманий.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Полтаві під час спецоперації зловмисник, який викрав автомобіль, пручався і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв у заручники співробітника поліції.
У МВС повідомили, що зловмисником виявився раніше судимий 32-річний Скрипник Роман Миколайович.
Із чоловіком вели переговори, після чого він обміняв поліцейського на начальника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна і поїхав із ним на авто в напрямку виїзду з міста.
Пошуки Скрипника тривають. За допомогу в затриманні обіцяно грошову винагороду.
24 липня до пошуків залучили авіацію.