"Полтавського терориста" Скрипника після АТО лікували в психлікарні: спливли нові деталі

"Полтавський терорист" Роман Скрипник, який 23 липня під час затримання взяв у заручники поліцейського, набув репутації серед товаришів по службі в зоні АТО як неврівноважений і жорстокий.

Про це повідомляється в матеріалі видання "Факти". Відомо, що Скрипника мобілізували для проходження служби на Донбасі в четверту хвилю, коли він перебував на випробувальному терміні.

Чоловік потрапив у 25-ту окрему повітряно-десантну бригаду, служив кулеметником, розвідником.

"Компетентні органи навели довідки про цей період життя полтавського терориста й отримали вельми невтішну характеристику на нього. Товариші по службі відгукувалися про нього як про людину неврівноважену, злісну, жорстоку. Називали його мародером і наркоманом. Ходити в розвідку з ним ніхто не хотів", – сказано у статті.

Водночас бойові навички зробили Скрипника особливо небезпечним злочинцем: він умів виживати в екстремальних умовах і поводитися зі зброєю та боєприпасами.

Коли чоловік повернувся із зони АТО, його примусово направили на лікування в психіатричну лікарню, оскільки у нього була агресія до оточуючих і суїцидальні наміри.

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