"Полтавського терориста" Скрипника після АТО лікували в психлікарні: спливли нові деталі
"Полтавський терорист" Роман Скрипник, який 23 липня під час затримання взяв у заручники поліцейського, набув репутації серед товаришів по службі в зоні АТО як неврівноважений і жорстокий.
Про це повідомляється в матеріалі видання "Факти". Відомо, що Скрипника мобілізували для проходження служби на Донбасі в четверту хвилю, коли він перебував на випробувальному терміні.
Чоловік потрапив у 25-ту окрему повітряно-десантну бригаду, служив кулеметником, розвідником.
"Компетентні органи навели довідки про цей період життя полтавського терориста й отримали вельми невтішну характеристику на нього. Товариші по службі відгукувалися про нього як про людину неврівноважену, злісну, жорстоку. Називали його мародером і наркоманом. Ходити в розвідку з ним ніхто не хотів", – сказано у статті.
Водночас бойові навички зробили Скрипника особливо небезпечним злочинцем: він умів виживати в екстремальних умовах і поводитися зі зброєю та боєприпасами.
Коли чоловік повернувся із зони АТО, його примусово направили на лікування в психіатричну лікарню, оскільки у нього була агресія до оточуючих і суїцидальні наміри.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Полтаві під час спецоперації зловмисник, який викрав автомобіль, пручався і погрожував співробітникам поліції гранатою РГД-5. Чоловік взяв у заручники співробітника поліції.
У МВС повідомили, що зловмисником виявився раніше судимий 32-річний Скрипник Роман Миколайович.
Із чоловіком вели переговори, після чого він обміняв поліцейського на начальника карного розшуку в Полтавській області Віталія Шияна і поїхав із ним на авто в напрямку виїзду з міста.
Пізніше Скрипник звільнив полковника поліції, але сам встиг втекти і сховатися в лісі.
За допомогу в його затриманні було обіцяно грошову винагороду.
24 липня до пошуків залучили авіацію.
1 серпня чоловіка ліквідували. ДБР має перевірити, чи не перевищила поліція повноваження під час спецоперації.