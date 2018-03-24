Роль Медведчука в справі Савченко: журналіст вказала на несподіванку

Журналістка Юлія Мостова заявила, що єдиним елементом несподіванки в ситуації з позафракційним народним депутатом Надією Савченко стало те, що з трибуни Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко вказав на її "ляльковода" - лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука.

"Четвергові події в Раді, що пройшли по передбачуваним сценарієм і завершилися згодою на арешт Надії Савченко, мали лише один елемент несподіванки - слідом за брифінгом глави СБУ, з парламентської трибуни у Віктора Медведчука ткнув пальцем і генеральний прокурор", - написала вона в статті на "Дзеркалі тижня".

Вона додала, що Медведчук ніколи не приховував те, що робить в Україні.

"Все, що робить Медведчук в Україні і з Україною, для Петра Порошенка не секрет з самого початку президентства. Так, власне, друг Путіна ніколи і не таївся. Що ж сталося зараз? Луценко і Грицак пустилися берега? (Кажуть, що обидва силовики були налаштовані рішучіше їх патрона, який сумнівався в доцільності перетворення Савченко в народну героїню). Президенту потрібна хоч якась перемога? Путіна хочуть спровокувати на дії, освіжаючі фактор зовнішньої загрози?" - запитала Мостова.

Журналістка підкреслила, що відповідей на ці питання у неї немає.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Мостова розповіла, чим загрожує ситуація з Савченко Україні.