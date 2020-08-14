Родині ветерана війни на Донбасі, який рятував воїнів у Іловайську, потрібна допомога

Родині ветерана АТО Андрія Нілова, який вивіз після боїв за Іловайськ цілу вантажівку українських воїнів, що потрапили в полон до росіян, необхідна допомога. Його дружина страждає від невиліковної хвороби, полегшити яку може регулярне проведення спеціальних процедур. Зараз заплатити за ці процедури сім'ї Нілова нічим.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Павло Нетьосов, керівник МАДФ "Цитадель", волонтер гуманітарної місії "Евакуація 200".

"Зараз Андрію дуже потрібна допомога. Хворіє кохана дружина. Вилікувати неможливо, але підтримати й полегшити стан – це в наших силах. Потрібно кілька процедур плазмоферезу. Кожна – по 2,5 тис гривень. В Андрія зараз цих грошей просто немає", – написав Нетьосов.

Волонтер розповів, що дружина ветерана страждає від спадкового невиліковного нервово-м'язового захворювання. Воно провокує патологічно швидку стомлюваність м'язів. Щоб полегшити страждання людини з таким захворюванням, необхідно періодично проходити курси плазмоферезу – очищення крові. Один курс складається з шести процедур, кожна з яких коштує 2,5 тисячі гривень. Для Андрія Нілова, який живе за рахунок невеликого власного СТО в Миколаєві і який на період карантину залишився без заробітку, зараз це практично непідйомна сума.

Саме тому друзі людини, що не побоялася двічі поїхати в складі гуманітарної колони після розстрілу українських вояків під Іловайськ, щоб вивезти поранених, загиблих і полонених, просять зараз допомоги вже для його родини. Адже те, що є величезною сумою для однієї людини, легко можна зібрати спільними зусиллями. Для цього досить, щоб кілька сотень людей відмовилися від однієї чашки кави – і перерахували її вартість на банківську карту.

Для тих, хто може і хоче допомогти родині героя, Павло Нетьосов опублікував номер карти дружини Андрія Нілова:

5168742216813778 Петренко О. Г.

Спогади Андрія Нілова про іловайські події читайте тут.