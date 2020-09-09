Родина з Білорусі попросила захисту в України через переслідування на батьківщині

Сім’я з Білорусі попросила в України міжнародного захисту через переслідування на батьківщині. Двоє дорослих (чоловік і жінка) разом із дітьми прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області. Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

Під час проходження прикордонного контролю громадяни Білорусі звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України, зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски у своїй країні.

За словами чоловіка, родина впродовж певного часу відчувала утиски з боку білоруських правоохоронних органів. Втім, із країни подружжя з дітьми вирішило виїхати після того, як проти чоловіка було порушено кримінальну справу за сфальшованими звинуваченнями в хабарництві.

Прикордонники роз’яснили іноземцям порядок звернення за захистом відповідно до українського законодавства та оформили їм в’їзд в Україну за встановленим порядком. До підрозділу міграційної служби України прикордонники надіслали повідомлення про звернення за захистом.

За даними ДПСУ, за останній час у пункти пропуску на державному кордоні України з проханням щодо захисту звернулися 15 громадян Білорусі.

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