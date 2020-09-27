Родичі жертв катастрофи Ан-26 прибули для здачі ДНК

Для встановлення особи загиблих в авіакатастрофі Ан-26 в Чугуєві буде проводитися ДНК-експертиза.

Про це завив глава Харківської області Олексій Кучер, повідомляє пресслужба ХОДА. Він зазначив, що зараз вже визначені особи, ДНК яких буде використано для експертизи по встановленню осіб загиблих.

"Виходячи з мого спілкування з органами попереднього розслідування – вже завтра (28 вересня – Ред.) почнеться відбір зразків. Експертиза по всім 25 особам буде проводитися в Харкові. На це буде потрібно 2-3 тижні", – повідомив чиновник.

Кучер додав, що у Харківську область продовжують прибувати родичі загиблих в авіакатастрофі Ан-26 . Відповідальність за розміщення, супровід і харчування родичів на себе взяло керівництво вишу.

"Встановлено контакти з 20-ю родинами. З 16-ю сім'ями проведені зустрічі. Ще 4 – на телефонному контакті. Організовано розміщення, харчування, транспорт і супровід для всіх, а також медична та психологічна допомога", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері, 25 вересня, в Чугуєві Харківської області трапилася авіакатастрофа – розбився літак Ан-26 ЗСУ з курсантами.