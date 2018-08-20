Роблять сліпими і глухими: розкрилися таємні випробування Росії на Донбасі

Росія на Донбасі на українських бійцях випробовує нові системи, які роблять оборону сліпою і глухою.

"Не працює ні радіозв'язок, ні телефонний зв'язок. І глушиться конкретно протягом доби", - розповів боєць Операції Об'єднаних сил з псевдо "Майкл", передає ТСН.

Відзначається, що росіяни притягли на окупований Донбас цілий арсенал радіоелектронної боротьби: "Леєр-3", "Красуха-2", "Репелент-1" і новітній комплекс "Билина".

Ця техніка виробляється виключно в РФ, а новітня система "Билина" тільки проходить випробування в російській армії.

Однак, зазначають журналісти, в ОБСЄ старанно уникають називати системи російськими. "Ми не робимо припущення про походження цього обладнання. Але той, хто читає наші звіти, може зробити власні висновки", - пояснив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг.

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