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Роблять сліпими і глухими: розкрилися таємні випробування Росії на Донбасі

12.1тЧитати новину російською

Росія на Донбасі на українських бійцях випробовує нові системи, які роблять оборону сліпою і глухою.

"Не працює ні радіозв'язок, ні телефонний зв'язок. І глушиться конкретно протягом доби", - розповів боєць Операції Об'єднаних сил з псевдо "Майкл", передає ТСН.

Відзначається, що росіяни притягли на окупований Донбас цілий арсенал радіоелектронної боротьби: "Леєр-3", "Красуха-2", "Репелент-1" і новітній комплекс "Билина".

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Ця техніка виробляється виключно в РФ, а новітня система "Билина" тільки проходить випробування в російській армії.

Однак, зазначають журналісти, в ОБСЄ старанно уникають називати системи російськими. "Ми не робимо припущення про походження цього обладнання. Але той, хто читає наші звіти, може зробити власні висновки", - пояснив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" похвалилися випробуваннями нового осколково-фугасно-запального снаряду для своєї реактивної системи залпового вогню "Чебурашка".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
у меня вот тоже телефон сдох, не иначе как Путин новое оружие испытывает!
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
ОБСЕ боится называть вещи своими именами? Как они вообще могут находится в зоне боевых действий.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Отмечается, что россияне притащили на оккупированный Донбасс целый арсенал радиоэлектронной борьбы: "Леер-3", "Красуха-2", "Репеллент-1" и новейший комплекс “Былина” Которые не только глушат связь, но и сажают батарейки в телефонах. поэтому фото-видео доказательств не будет, придётся поверить пiдоргам на слово, они же никогда не врут.Кстати. как там передвижные крематории поживают?
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Кастрюлев Мыкола, тебя в собственное дерьмо мордой ткни - будешь скулить: "докажите, что это дерьмо мое".
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