Багато пив і намагався вчинити самогубство: що відомо про життя харківського стрільця

Нападником, який у ніч на 20 серпня здійснив атаку на Харківську мерію і застрелив поліцейського, виявився 47-річний Олександр Поярков. Що відомо про вбивцю, який позбавив життя поліцейського, дізнався OBOZREVATEL.

Як вдалося з'ясувати з відкритих джерел, у Харкові стрілець також мав квартиру на Верхівському провулку. Там прописана його мати - Пояркова Валентина, а також сестра. При цьому в поліції заявили, що у квартирі живе син Пояркова.

Під час обшуку в будинку на Лисій горі у Пояркова знайшли багато зброї, навіть гвинтівку з оптичним прицілом і патрони. Також виявили верстат для виготовлення зброї, порох і дрібну металеву стружку. Щоправда, серед колекціонерів і торговців зброєю його не пам'ятають.

"Прізвище начебто знайоме, але згадати не можу. У нас на імена всіх називають", - розповів один з колекціонерів.

Наразі поліція перевіряє інформацію, чи був Поярков снайпером, коли служив у армії ще за часів СРСР. Під час обшуку у нього знайшли військовий квиток.

Як повідомлялось у місцевій групі "Харківський перелом", Поярков з дружиною прожили разом 9 років, але одружилися у вересні 2014-го. У жінки є 26-річний син від першого шлюбу. Поярков з 1990-х працював слюсарем-рихтовником - ремонтував автотранспорт. 31 травня 2018 року його звільнили. У будинку чоловіка силовики знайшли велику кількість зброї і професійний верстат для переробки різної зброї на бойову.

"Знайомим розповідав, що звільнився через невиплату зарплати. Через це став випивати, на місці було багато пляшок. Був у депресії. За словами свідків, дружина розповідала, що вони скандалили. Вона хотіла розлучитися. Того вечора чоловік був п'яний. Під впливом алкоголю застрелив дружину. Знайшли такі самі гільзи і під міськрадою", - прокоментував особисте життя чоловіка начальник поліції Харківської області Олег Бех.

Більше про харківського стрільця розповів його батько Віктор, викладач одного з Харківських коледжів. За словами Віктора Пояркова, його син неодноразово страждав на психічні захворювання. Думки про суїцид відвідували його дуже часто, ще з часів армійської служби. Через це йому довелося навіть пройти курс лікування.

"В армії він служив за Радянського Союзу - це була строкова служба. Він відслужив під Батумі рік, а потім його комісували, бо він отримав травму. Після цього у нього була спроба суїциду і глибока депресія. Він лікувався у відомій психіатричній клініці у Тбілісі, був незадоволений військовим начальством і спробував повіситися. його дістали з петлі, і, зрозуміло, відправили до клініки. Більше таких проявів у нього не було, депресії теж не було. Лікарі сказали: спостерігайте за ним, виконуйте його примхи. Але у нього примх ніяких і не було - у нього була скромне життя", - розповів в коментарі OBOZREVATEL Віктор.

Посмертне фото Олександра Пояркова

Як каже батько, у Олександра Пояркова була звичайна сім'я, яка жила досить скромно. Щоправда, були і сімейні проблеми.

"Онук давно в розриві з батьком. Вони з мамою пішли від нього тому, що він зловживав спиртним, скандали були і років 10 тому вони пішли. Потім з'явилася Наташа, непогана жінка, вони непогано жили, вона хороша господиня. Позитивні відгуки про неї, скрізь, де вони були разом, у них було взаєморозуміння. Я поганого про Наташу не можу нічого сказати і вона не скаржилася. Моя колишня дружина Валентина, мати його, хоч ми були розлучені, але у нас були нормальні стосунки, вона раптово померла через онкологію. Лягла на обстеження, зонд проковтнула, почалалася кровотеча, а там термінова операція і не прокинулася. Вона весь час говорила, що свою квартиру заповідає Артему. Але син розпорядився інакше і віддав квартиру пасинку. Тому і я дуже на нього образився і останнім часом не підтримував зв'язків, і Артем теж. Не стільки через квартиру, скільки через те, що він не виконав останньої волі матері. Воля померлого для нас закон", - сказав Віктор Поярков.

За словами чоловіка, його син мав досвід виготовлення зброї, але останнім часом приватні замовлення не приймав.

"Що стосується зброї, то востаннє я був у них удома в березні. Я вітав його дружину Наталю, жодних слідів зброї не було. Ми з онуком, його сином, обговорювали це питання. Ймовірно, коли Олександр втратив роботу, йому дали якесь замовлення на виготовлення зброї. У нього і верстат знайшли, і гвинтівку з оптичним прицілом. У нього маленька зарплата і таких грошей на зброю не вистачить, навіть на пістолет травматичний не вистачило б, він же не працював. Припускаю, дали замовлення, і все з'явилося в останній момент", - стверджує Віктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перестрілка сталася у Харкові в ніч на 20 серпня. Спочатку чоловік підійшов до будівлі мерії і почав стріляти в повітря. На шум вибіг охоронець. Тоді озброєний Поярков вистрілив у нього.

Потім на місце інциденту була викликана поліція. Очевидці розповіли, що нападник буквально впритул розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої". Зловмисник був застрелений з табельної зброї.

Потерпілий охоронець перебуває у лікарні в дуже важкому стані .

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вбивця поліцейського, перед тим як піти до Харківської мерії, застрелив і свою дружину Наталю. Тіло жінки виявили її родичі, які не могли їй додзвонитися. У жінки були вогнепальні поранення лівого ока, щелепи, на шиї і на передпліччі.