РНБО на секретному засіданні затвердила головний сценарій для Донбасу

Рада національної безпеки і оборони України на секретному, закритому засіданні 7 грудня затвердила основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

Про це в коментарі "5 каналу" повідомив секретар Ради Олексій Данилов. За його словами, на нараді РНБО, яка проходила під головуванням президента України Володимира Зеленського, було затверджено один зі сценаріїв розвитку подій в зв'язку з майбутньою зустріччю "в нормандському форматі".

засідання РНБО

"Сьогодні на засіданні РНБО було прийнято один зі сценаріїв, який буде втілюватися в життя як основний на даний час", – заявив він на брифінгу для журналістів за підсумками засідання Ради.

Данилов підкреслив, що затверджений сценарій реінтеграції Донбасу передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України. Він також нагадав, що Україна хоче повернути своїх полонених, які знаходяться на території РФ, в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу.

Крім того, за словами Данилова, Україна хоче припинити вогонь на Донбасі. Третім же питанням, яке зараз розглядається, є повернення України контролю над кордоном, і тільки після цього – питання проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

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"Варіанти є на будь-який випадок: якщо ми домовимося, якщо ми домовимося частково, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є п'ять наших варіантів. Всі органи центральної влади, Збройні сили, всі спеціалізовані органи готові до будь-якого сценарію", – запевнив чиновник.

При цьому він підкреслив, що п'ять можливих сценаріїв реінтеграції ОРДЛО, які були затверджені 3 грудня на нараді у президента, залишаються закритими.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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