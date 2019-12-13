Різні люди? У справі Шеремета вказали на дивні розбіжності з підозрюваним

У мережі опублікували фото підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненко, які зроблені на наступний день після злочину.
Знімки в Facebook виклав колишній народний депутат Борислав Береза.
"Ці два фото зроблені з інтервалом в 24 години. Перше – 20.07.2016 з камер відеоспостереження на місці вибуху. Друге – 21.07.2016 з концерту Антоненко в Докер АБС", – написав він.
Береза зазначає, що при огляді двох цих фото у нього виникли два питання: як Антоненка за добу так схуд, і як вдалося відростити бороду з боків особи за ті ж добу.
"Дуже хочеться отримати відповідь, адже поліція стверджує, що це один і той же чоловік. Або це не точно?" – додав він.
Підозрюваний і Андрій Антоненко
Facebook Борислав Береза
Як писав OBOZREVATEL:
Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. При вбивстві використовувалося вибуховий пристрій з дистанційним управлінням.
Пізніше слідство у справі Шеремета " встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста, але не ідентифікувало її". Також поліція засекретила частина матеріалів у справі Шеремета.
5 листопада співробітники МВС нагрянули з обшуками до ветерана АТО Інні Грищенко і її чоловікові, учаснику боїв за ДАП Владиславу Грищенку "Бучі". Її взяли під варту на 60 діб.
28 листопада Київський апеляційний суд відхилив апеляцію захисту "Пуми" і залишив жінку під вартою.
Пізніше з'явилася інформація про те, що в ГПУ нібито на 90% впевнені в причетності до вбивства Шеремета добровольців.
Разом з тим перед цим джерела в поліції сумнівалися в тому, що така версія обгрунтована. Однак вони підтверджували, що у справі Шеремета також проходили виконавцями чоловік і жінка, які встановлювали вибухівку.
Чоловік "Пуми" заявив, що йому запропонували зізнатися у вбивстві журналіста Павла Шеремета. В обмін на це ветерану обіцяли звільнити з-під арешту дружину.
12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
При цьому в СЗГ ЗСУ заступилися за підозрюваного у справі Шеремета Антоненко.
Хто такий Андрій Антоненко, широко відомий як автор неофіційного гімну Сил Спеціальних операцій ЗСУ "Тихо прийшов, тихо Пішов", розбирався OBOZREVATEL.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".