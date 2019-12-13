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13 грудня • оновлено в 16:10
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Різні люди? У справі Шеремета вказали на дивні розбіжності з підозрюваним

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У мережі опублікували фото підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненко, які зроблені на наступний день після злочину.

Знімки в Facebook виклав колишній народний депутат Борислав Береза.

"Ці два фото зроблені з інтервалом в 24 години. Перше – 20.07.2016 з камер відеоспостереження на місці вибуху. Друге – 21.07.2016 з концерту Антоненко в Докер АБС", – написав він.

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Береза зазначає, що при огляді двох цих фото у нього виникли два питання: як Антоненка за добу так схуд, і як вдалося відростити бороду з боків особи за ті ж добу.

"Дуже хочеться отримати відповідь, адже поліція стверджує, що це один і той же чоловік. Або це не точно?" – додав він.

Підозрюваний і Андрій Антоненко

Підозрюваний і Андрій Антоненко

Facebook Борислав Береза

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Андрій Антоненко (Riffmaster) Борислав Береза
Місце
Україна
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Не, шоб вам сдохнуть, присмотритесь внимательней - тож "дыровский" Пушилин на фотке.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Друзьям-все,врагам-закон и беззаконие.
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