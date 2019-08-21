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Ризикнула життям заради собаки: під Житомиром трапилася надзвичайна подія з дитиною

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У Житомирі 12-річна школярка отримала важкі травми, коли намагалася врятувати собаку, на яку рухався поїзд.

Нещасний випадок трапився 21 серпня. Дівчина разом із хлопцем-однолітком вигулювала пса уздовж залізничних колій неподалік від однієї з лікарень.

"У якийсь момент тварина вибігла на залізничні колії перед поїздом, що насувався. Школярка вирішила врятувати собаку, внаслідок чого травмувалася", – повідомили у пресслужбі ГУНП в Житомирській області.

Ілюстрація

Ілюстрація

if.ua

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У відомстві зазначили, що за попередньою інформацією дитину збив поїзд.

"Також дитина могла отримати травми, коли її відштовхували від поїзда. Вся інформація нині перевіряється. Школярка перебуває в реанімації", – уточнили в поліції.

Щодо стану тварини, наразі інформації немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 8-річна хлопчик випав із вікна висотного житлового будинку. Дитина була доправлена у реанімацію, проте врятувати їй життя медикам не вдалося.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Житомир
Теги
кримінал діти
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