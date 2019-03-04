"Різав ножем, поки жертва кричала": Харків потрясла трагедія із 14-річною школяркою

У Харкові 16-річний підліток через ревнощі вбив 14-річну дівчину.

Про це повідомила прес-служба поліції, додавши, що злочин стався 2 березня.

Бездиханне тіло з численними ножовими пораненнями поліція виявила на вулиці Набережній. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали 16-річного хлопця.

З'ясувалося, що затриманий і загибла раніше були парою. Юнак призначив колишній дівчині зустріч. Між ними виник конфлікт через її нові стосунки. Після цього він завдав дівчині приблизно 10 ударів ножем по різних частинах тіла, після чого забрав її телефон і втік. Хлопець переховувався у будинку знайомого.

"Пара розлучилася на 14 лютого, зустрічалися 2,5 року. Увечері 2 березня хлопець написав, що хоче зустрітися, призначив зустріч неподалік від її будинку, приніс із собою кухонний ніж. Вони посварилися, і він завдав 10 ударів. Після чого побіг до друга додому і там переховувався декілька годин, поки його не затримала поліція. Люди, які там живуть, вибігли на крик, викликали швидку, але дівчинку не врятували", – написала в мережі однокласниця загиблої.

Місце загибелі дівчинки Скріншот

Хлопець та його жертва Скріншот

3 березня однокласники на місце вбивства принесли квіти.

Поліція почала кримінальне провадження за п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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