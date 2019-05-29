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/Розслідування

"Різав і душив наших дітей": у Сумах на свободу вийшов жорстокий маніяк

2.3тЧитати матеріал російською

У Сумах на свободу після 14 років ув'язнення вийшов маніяк, який у 2005 році вбив двох молодих дівчат.

Йому присудили довічне ув'язнення, однак він скористався лазівкою у законодавстві і зайнятістю судді. Матері убитих дівчат прийшли до стін Ковпаківського суду з фотографіями жертв. Вони звинувачують суддів у тому, що через них жорстокий вбивця вийшов із в'язниці, передає "ТСН".

"Він показував, як вбивав наших діточок, різав і душив", – розповіла мама убитої Людмила Злачевська.

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У Сумах на свободу вийшов жорстокий маніяк

У Сумах на свободу вийшов жорстокий маніяк

Скріншот із відео

У серпні 2005 року у Сумах за кілька днів жорстоко вбили двох дівчат. На 17-річну Аню напали, коли вона йшла до річки. 23-річну Тетяну задушили в її квартирі.

Підозрюваного у подвійному вбивстві правоохоронці знайшли швидко – по речах, викраденим у загиблих.

Його засудили до довічного ув'язнення, але той звернувся в Європейський суд. Там довів, що з ним жорстоко поводилися правоохоронці. Отже, вирок скасували, а справу відправили на новий розгляд. Кілька днів тому обвинувачений вийшов із СІЗО на свободу, так як запобіжний захід йому не продовжили.

У суді себе винними в тому, що вбивця на свободі, не вважають. Кажуть, що продовжити термін утримання під вартою не змогли, тому що суддя ще з квітня перебувала в нарадчій кімнаті у іншій справі.

Як повідомляв, у Києві чоловік напав на жінку і її дочку підліткового віку і вчинив спробу згвалтування.

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Юг Руси
Юг Руси
" ...... потому что судья еще с апреля находилась в совещательной комнате по другому делу." - Он там хоть живой, судья? Ёптать , май заканчивается, а он с апреля там сидит
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Валевич Борис
Валевич Борис
Только в этой стране с такими продажными судьями все твари на свободе
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
В зоопарке..все возможно
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