Різанина зі Стерненком: названі основні версії

Правоохоронці розглядають кілька версій події увечері 24 травня, коли в Одесі екс-лідер місцевого відділення "Правого сектора" Сергій Стерненко вбив свого нападника.

Як повідомив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало, є версії як побутового конфлікту так і замовного нападу, передає "Українська Правда".

"Обов'язково врахують і ту обставину, що цей інцидент з громадським активістом - вже не перший. Серед інших версій - хуліганські мотиви, корисливі мотиви, побутовий конфлікт або якісь інші. Також буде розглядатися і те, що напад на громадянина Стерненко міг бути спланованим і замовленим", - сказав Тракало.

Він додав, що слідчі вже звернулися до суду для отримання постанови на проведення низки експертиз. Зокрема, дактилоскопічної і молекулярно-генетичної.

Також вже відбулося впізнання рідними загиблого.

Тракало пояснив, що відкрите раніше впровадження за статтею "умисне вбивство" можуть перекваліфікувати або закрити. Також можуть перекваліфікувати і впровадження по ч. 1 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 122 КК (умисне середньої тяжкості ушкодження).

Він запевнив, що "розслідування буде проведено відкрито і прозоро", а громадськість оперативно інформуватимуть про всі нові обставини в справі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападником, який загинув, був 25-річний Іван Кузнецов. Нападник, який отримав поранення - Олександр Ісайкл, 1988 року народження.