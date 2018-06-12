Рішучу відповідь: "Л/ДНР" не змогли прорвати оборону на Донбасі

Російсько-окупаційні війська 11 червня 27 разів порушували режим припинення вогню, з них 11 разів застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

На використання окупантами артилерії, мінометів, БМП і стрілецького озброєння підрозділу Об'єднаних сил рішуче відповідали адекватним вогнем і не дозволили ворогові поліпшити тактичне положення, повідомляє прес-служба ООС.

Так, на луганському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Новотошківське. На горлівському напрямку активна оборона підрозділів Об'єднаних сил тривала в районах населених пунктів Троїцьке і Світлодарськ. На донецькому напрямку - поблизу Авдіївки і Пєсків. Залишалася напруженою ситуація на маріупольському напрямку в районах населених пунктів Ломакине, Водяне та Широкино.

Під час бойових дій за минулу добу три наших військовослужбовців отримали поранення. За даними розвідки, двох окупантів знищено і троє поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні Сили України показали одну зі своїх цілей на Світлодарській дузі.