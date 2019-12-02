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2 грудня • оновлено в 21:57
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"Рішення вже ухвалено": Портников назвав міста, яким загрожує вторгнення Росії

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Замість того, щоб змагатися в гострих відповідях голові нелегітимної Держдуми Росії, українській владі варто було б зайнятися зміцненням Одеси, Харкова та Маріуполя. Адже слова В'ячеслава Володіна про вихід кількох областей зі складу України – це пряма загроза, а не просто пропагандистська заява.

Про це в статті для "Еспресо" попередив український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він висловив занепокоєння у зв'язку з тим, що в Києві повністю відсутнє розуміння того, що країна-агресор відкрито говорить про нові територіальні претензії.

"Володін – не ведучий телевізійних програм і не рядовий депутат декоративного російського парламенту. Він – один з архітекторів путінської системи й член Ради безпеки Росії. Остання нарада постійних членів цього органу, який і ухвалює рішення з принципових питань російської політики, відбулося 25 листопада. У переліку учасників наради прізвище Володіна стоїть першим, хоча це і не відповідає порядку російського алфавіту. Зате відповідає кремлівській "табелі про ранги", – пояснив Портников.

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Журналіст нагадав, що головною темою цієї наради була ситуація на "південному сході" України. Отже, те, що другий за рангом після президента Росії Володимира Путіна учасник дискусії через кілька днів після її проведення говорить про вихід зі складу України низки областей є свідченням того, що рішення про такий вихід вже ухвалено.

"І список областей, які повинні бути приєднані до окупованих районів Донбасу, вже складено. Залишилося тільки дочекатися "нормандської зустрічі" й продемонструвати "неконструктивність" Зеленського. При цьому абсолютно не важливо, як сам Зеленський на зустрічі буде себе поводити. Переговори з ним – всього лише можливість для легітимізації подальшої агресії", – пише Портников.

Володимир Путін

Володимир Путін

"24 канал"

Він вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" Путін буде демонструвати західним партнерам непоступливість Зеленського – навіть якщо Зеленський буде максимально поступатися. А на зустрічі удвох пригрозить президенту України фізичною ліквідацією, якщо він надумає перешкодити окупації сходу. Ну а потім, наголошує, журналіст, лідер країни-агресора буде готуватися до здійснення рішень свого Радбезу.

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"Якби слова Володіна були б сприйняті адекватно, український президент мав би зайнятися зміцненням рубежів на сході країни, посиленням позицій спецслужб в таких містах, як Одеса, Харків і Маріуполь, вигнанням зі свого оточення людей, які розповідають йому небилиці про можливість домовитися з Путіним. Але, звичайно, нічого цього не буде. Все закінчиться змаганням на жорстку відповідь Володіну й втратою нових територій", – спрогнозував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
В`ячеслав Володін Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Державна Дума Росії
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Odessa Max
Odessa Max
Если бы госдолг Украины уменьшался бы на 1 млн. долларов после каждой фразы "все решено вторжение подписано", то этот долг уменьшился бы на половину. Ибо нести эту чушь шестой год подряд могут истинные обладатели веревочки в межушном пространстве
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а когда лысый афошка про тэпли рэчи ,гарный настрий и каву тер онижедетам,о чем он думал и чем?и да еще,когда майдан в Афгане будет?а праники Викуся повезет ,или вафли?
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Виталя, знаю что Монреалю и Ванкуверу Россия не угрожает вторжением. Можешь смело туда ретироваться.
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