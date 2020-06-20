Рішення судів та висновки слідства: в ЗМІ розповіли, як олігарх заволодів активами приватного інвестора

В результаті кількох необґрунтованих рішень суду і клопотань прокурора український олігарх Олександр Ярославський заволодів майном приватного інвестора. Подробиці історії повідомляє видання "Апостроф".

За інформацією журналістів видання, компанія "КУА "Будівельні проекти", створена міжнародною банківською групою в 2006 році, набула у ТОВ" ВКК "Ін-Вест" нерухомість в Києві і землю в Київській області в лютому 2017 року. Договори були оформлені відповідно до законодавства, оплата здійснена в повному обсязі. Також суд визнав угоди правомірними при розгляді справ №910 / 19005/17 і №910 / 1026/15-г.

Однак у квітні 2018 року слідчий ГУ Нацполіціі в Києві Шевчук подав до Голосіївського райсуду заяву з проханням про арешт 32 об'єктів. Серед них виявилися приміщення, викуплені "КУА "Будівельні проекти". Приводом до арешту слідчий в своєму клопотанні назвав виробництво №12013110000001043 від 2013 року, відкрите за заявою "Укрсиббанку" у справі про шахрайство. Арешт майна обумовлений тим, що раніше воно належало корпорації "АІС", "яка виступила поручителем за зобов'язаннями третіх осіб перед банком" – як йдеться в заяві. Клопотання в суді задовольнили і на підставі версії слідчого про зв'язок КУА та "АІС" майно було заарештовано. У "КУА Будівельні проекти" заявили, що не пов'язані з "АІС".

Автори статті пояснюють, що активи КУА згодом передали АРМА для призначення там незалежних управителів. АРМА ж передала майно ТОВ "РК "Воздвиженка" Олександра Ярославського. При цьому зазначена компанія не має досвіду управління такого роду об'єктами. Комплекс перестав працювати, автосалони закрилися, збитки держбюджету і бізнесу досягли цифри в 63,5 млн грн, через що працівники салонів вирішили вийти на мітинги під Кабмін і АРМА.

"КУА "Будівельні проекти" звернулося до суду. 11 березня суд прийняв рішення про скасування арешту на майно, але 18 березня арешт був відновлений. У квітні Дніпровський райсуд Києва ухвалив рішення щодо експредставників "АІС" на підставі договору зі слідством. У своє рішення суд без жодних законних підстав вставив пункти про компенсацію для компанії Олександра Ярославського з боку нинішніх власників активів "АІС". До активів "КУА "Будівельні проекти" і ще ряду юросіб був застосований механізм спецконфіскаціі.

"Компанії-покупці відповіли за провину засуджених фізосіб, а придбане компаніями майно просто відібрали, щоб віддати олігархові", - зазначають журналісти.

23 компанії та "КУА "Будівельні проекти" подали апеляцію в Апеляційний суд. В суді відмовили у відкритті проваджень, пославшись на те, що "вирок по угоді про визнання вини не підлягає оскарженню третіми особами".

У КУА подали скаргу на рішення апеляційного суду, "проте прийняті судами рішення викликають сумніви в справедливому вирішенні", пишуть журналісти.