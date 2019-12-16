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16 грудня • оновлено в 15:32
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/ Розслідування

"Riffmaster – рокер": Герой України заступилася за Антоненка

1.5т
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Волонтерка, Герой України Олена Шевцова розповіла про знайомство з військовим і музикантом Андрієм Антоненком (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

"Я давно знаю Андрія. В душі він такий "рокер". Він, мабуть, не може нормально організувати навіть свій робочий день", – поділилася Шевцова в ефірі ObozTV.

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За словами Шевцової, вона пропонувала взяти Антоненка на поруки. Однак, як відомо, Печерський районний Києва задовольнив клопотання прокуратури і взяв Антоненка під варту до 8 лютого.

"Для мене звучить досить дивно, що Андрій організував злочинне угруповання з лікаря і військового медика", – зізналася волонтер.

"Звичайно, як будь-яка нормальна людина, я за те, щоб злочини в нашій країні розслідувалися... Але є і презумпція невинності. Те, що я побачила на суді – це були якісь уже заготовлені рішення, адвокату там можна було просто не виступати", – зазначила вона.

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Шевцова додала, що з двома іншими підозрюваними – дитячим кардіохірургом Юлією Кузьменко і волонтером, військовим медиком Яною Дугар – вона особисто не знайома, але слідкує за їхніми справами.

Зокрема, вона прокоментувала наявність алібі у Дугар.

"У той час, коли вона нібито стежила (за машиною Шеремета. – Ред.), коли її зафіксували камери – у неї є підтвердження в закордонному паспорті, що в цей час вона була за кордоном. А під час безпосередньо вбивства вона була в зоні проведення Операції об'єднаних сил", – пояснила Шевцова.

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Також волонтер закликала не маніпулювати інформацією про те, що Юлія Кузьменко придбала собі квартиру чи машину.

"Наскільки мені відомо, вона при розлученні отримала, розподіл майна і таке інше. Там багато є нюансів. Просто таке враження, що волонтер – така бідна, нещасна людина, яка живе у собачій будці... Але багато волонтерів – це люди, які працюють, у яких є власний бізнес", – наголосила вона.

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"Поки інформація, яку ми знаємо (від слідства у справі про вбивства Шеремета. – Ред.), не підтверджується нічим, крім слів. Це гра на емоціях. Це вирізані фрази, де люди різко висловлювалися", – констатувала Шевцова.

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

facebook.com/andrew.antonenko

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Вбивство Павла Шеремета Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Альона Шевцова Андрій Антоненко (Riffmaster) Павло Шеремет Юлія Кузьменко Яна Дугарь
Місце
Україна
Тег
волонтерство
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Пети Moщи
Пети Moщи
С утра в ато была(справка имеется) вечером оказывается за границей была (отметка в паспорте имеется), официально первый в жизни загранпаспорт получила в 2018. По версии следствия вела разведку места преступления. В то что она могла одновременно быть заграницей и в ато можно поверить, а в то что участвовала в подготовке преступления... не никак, не может быть.
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фил филька
фил филька
одновременно отключили телефоны 5 человек и потом одновременно включили)
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фил филька
фил филька
пистолет уже самовыпилился (или помогли). из остальных 4 челов только один в безопасности - который в сизо. остальные же тоже могут неожиданно самовыпилиться, при это сбегать из страны им нельзя - это признание вины считай. вот и попали эти атошники в капкан)) пойду за попкорном
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