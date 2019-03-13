|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Річниця захоплення Криму: у Путіна зробили цинічну заяву

1.7тЧитати матеріал російською

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков допустив, що Володимир Путін приїде в Крим на річницю захоплення півострова РФ.

При цьому представник Кремля не дав прямої відповіді на питання про те, чи поїде президент до Криму в найближчі дні, передає ТАСС.

"Якщо президент прийме таке рішення, ми своєчасно вас проінформуємо", - пообіцяв він.

За словами Пєскова, "розглядаються різні варіанти".

Володимир Путін

Володимир Путін

"Можна однозначно сказати одне: день возз'єднання Криму з Росією і п'ятиріччя цього возз'єднання - це дуже важлива дата для всіх росіян, тому не повинно бути ніяких сумнівів, що належним чином Путін візьме участь у відповідних заходах", - додав він.

Новини
"Куди подіти сотні ополченців?" Стрєлков розповів про пропозицію втекти в Крим

Також "влада" Криму анонсувала прибуття французьких політиків на річницю анексії Криму.

Так, 13 березня на півострів прилетить група французьких політиків на чолі з екс-депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані, передає "Кримінформ".

Під час візиту вони відвідають міжнародний дитячий центр "Артек", меморіал на Французькому військовому кладовищі в Севастополі. У програмі також заплановані зустрічі з місцевими "депутатами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні палата представників конгресу США схвалила законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим територією Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Будет мощный протест от Климкина?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Горелов Сергей, ПОТУЖНЫЙ! Самый потужный будет протест! Климкин будет тужиться изо всех сил! :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Так, всем быстро-быстро учить на "дермове": Величавий Севастополь, Мiсто слави й кораблiв: Бiлокам`яна столиця Українських морякiв! Особое внимание - рифмам укропоэта: "Севастополь - столиця", "кораблив - морякив". :-) У Незнайки получалось лучше! :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки