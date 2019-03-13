Річниця захоплення Криму: у Путіна зробили цинічну заяву

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков допустив, що Володимир Путін приїде в Крим на річницю захоплення півострова РФ.

При цьому представник Кремля не дав прямої відповіді на питання про те, чи поїде президент до Криму в найближчі дні, передає ТАСС.

"Якщо президент прийме таке рішення, ми своєчасно вас проінформуємо", - пообіцяв він.

За словами Пєскова, "розглядаються різні варіанти".

Володимир Путін

"Можна однозначно сказати одне: день возз'єднання Криму з Росією і п'ятиріччя цього возз'єднання - це дуже важлива дата для всіх росіян, тому не повинно бути ніяких сумнівів, що належним чином Путін візьме участь у відповідних заходах", - додав він.

Також "влада" Криму анонсувала прибуття французьких політиків на річницю анексії Криму.

Так, 13 березня на півострів прилетить група французьких політиків на чолі з екс-депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані, передає "Кримінформ".

Під час візиту вони відвідають міжнародний дитячий центр "Артек", меморіал на Французькому військовому кладовищі в Севастополі. У програмі також заплановані зустрічі з місцевими "депутатами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні палата представників конгресу США схвалила законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим територією Росії.

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