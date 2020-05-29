Річниця вбивства дитини в Переяслав-Хмельницькому: у МВС розповіли, як просувається справа

Чотирьом особам, які проходять у справі про вбивство п'ятирічного Кирила в Переяслав-Хмельницькому, оголошено про підозру.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, всі четверо відправляться під суд і понесуть відповідне покарання.

"Сьогодні річниця загибелі ні в чому не винної п'ятирічної дитини. Чотирьом особам, які розважалися стріляниною по банках на пустирі в місті Переяслав-Хмельницький, оголошено про підозру. Двоє з них – співробітники поліції. Вони всі підуть до суду й отримають ту міру відповідальності, яку їм присудять. Тому не можна говорити, що немає відповідальності", – заявив він.

Геращенко також зазначив, що в поліції є як герої, так і ті, хто порушують закон. Останні, запевнив заступник міністра, понесуть за це сувору відповідальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня 2019 року в Переяслав-Хмельницькому 5-річний Кирило отримав вогнепальне поранення в голову після пострілу, до якого, за даними слідства, причетні співробітники місцевого відділу поліції. Пізніше стало відомо, що він помер у лікарні.