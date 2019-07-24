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Річниця окупації Дебальцевого: розкрилася правда про провокацію "ДНР"

18.2т Читати матеріал російською

У середу, 24 липня, в річницю захоплення російськими окупантами міста Дебальцеве в Донецькій області у мережі згадали про провокацію проти ЗСУ.

Так, на сторінці проекту "Інфорпост" у Twitter поділилися історією про те, як терористи спалили ринок, звинувативши українських захисників нібито в артилерійському обстрілі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"У ніч із 24 по 25 липня 2014 року в Дебальцевому загорівся Центральний ринок. Як не дивно, не було ніяких звуків стрілянини, і вже тим більше вибухів. Наша сім'я поставилася до цього скептично, оскільки це виглядало дуже дивно, тим більше, тоді було багато брехні і інформаційних вкидань", – розповів у своєму листі один із місцевих жителів.

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Дебальцеве

Дебальцеве

Інфорпост

Дебальцеве

Дебальцеве

Інфорпост

Так, за його словами, наступного ранку стало зрозуміло, що мова йде про банальний підпал, а не артобстріл. "На це вказує і відсутність будь-якого шуму, і відсутність пошкоджень на близько розташованих до ринку будинках. За легендою бойовиків, ГРАД впав точно по території маленького ринку, який не мав ну ніякого сенсу для обстрілу", – зазначив автор.

При цьому, за його спостереженнями, пожежа трапилася не просто так – спочатку ринок пограбували, а потім вирішили замести сліди.

"Як мінімум, на це вказує і відсутність пошкоджень від осколків, і наявність непошкоджених вікон і стекол у будинках, розташованих впритул із ринком, а також деякі відкриті ангари і склади з товаром різного типу", – розповів очевидець.

Дебальцеве

Дебальцеве

Інфорпост

Дебальцеве

Дебальцеве

Інфорпост

"Все це пам'ятає кожен житель нашого міста. Звичайно, зараз влада "ДНР" і різні провокатори всіляко намагаються все перекрутити і стверджують, що ринок згорів від обстрілу то ГРАДом, то мінами. Але якщо дружити з головою, то можна здогадатися, що ГРАД та міни не падають безшумно, і при артобстрілі, а вже тим більше при першому в житті, – люди будуть ховатися в підвали і намагатися виїхати з міста (якщо є така можливість), чого не було, повторю, 25 липня 2014 року", – резюмував автор .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали раніше невідомі кадри боїв українських захисників за Дебальцове Донецької області, які розгорнулися в лютому 2015 року.

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Теми
Війна на Донбасі Бої за Вуглегірськ і Дебальцеве
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу терористи "ДНР" ЗСУ
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Дудко Олег
Дудко Олег
Не везёт ДНР с кондиционерами
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Сало Уронили
Сало Уронили
так хряк базикав.шо то була спецопэрация всу. и видео всех не подохших-радостных.забыли кастрюлеголовые
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