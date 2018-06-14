Річниця аварії літака ІЛ-76 під Луганськом. Всі факти про жахливу трагедію

14 червня в Україні день пам'яті по військовослужбовцях, які загинули в результату аварії літака ІЛ-76 біля Луганського аеропорту в 2014 році. Літак з українськими десантниками був збитий терористами "ЛНР". В результаті катастрофи загинули 40 воїнів з 25-ї повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу.

Як це було

ІЛ-76 збили в ніч на 14 червня під час посадки в аеропорту Луганська. На ньому летіли десантники, які повинні були змінити бойових товаришів і привезти медикаменти для допомоги пораненим.

Спочатку по літаку вистрілили з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК), а потім добили з 23-мм спареної зенітної установки (ЗУ-23). Відповідальність взяло на себе угруповання нині покійного ватажка "ЛНР" Валерія Болотова. За його словами, літак був збитий "через порушення повітряного простору Луганська". ІЛ-76 впав в 6 кілометрах від аеропорту.

Розслідування трагедії

15 червня Україна відкрила кримінальну справу за статтею "терористичний акт". Також однією з ймовірних причин трагедії слідство назвало недбалість військового керівництва. Нібито військових не потрібно було перевозити літаками, а терористи отримали інформацію про приліт ІЛ до Луганська.

Затримати ватажка "ЛНР" Болотова українським правоохоронцям не вдалося (незабаром він втік до Москви, де і помер від серцевого нападу в 2017 році).

Суд визнав винним тодішнього командувача штабом АТО генерал-майора Віктора Назарова. Його звинуватили в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Генерал був засуджений на сім років без позбавлення військового звання.

Генерал Назаров у суді

Втім, багато військові не погодилися з таким рішенням, аргументуючи це тим, що іншого виходу, крім перекидання бійців по повітрю, тоді не було.

Список загиблих в ІЛ-76 14.06.2014 р

Десантники 25-ї повітряно-десантної бригади:

- Авдєєв Костянтин Сергійович, старший солдат;

- Авраменко Олександр Сергійович, солдат;

- Алтунін Валерій Володимирович, старший лейтенант;

- Бабан Віталій Юрійович, сержант;

- Бахур Віталій Володимирович, старший лейтенант;

- Бондаренко Віталій Юрійович, солдат;

- Гайдук Ілля Віталійович, солдат;

- Гончаренко Сергій Валерійович, молодший сержант;

- Горда Анатолій Анатолійович, старший солдат;

- Грабовий Валерій Миколайович, старший лейтенант;

- Дмитренко Андрій Олегович, солдат;

- Добропас Сергій Віталійович, старший солдат;

- Дуб'яга Станіслав Вікторович, солдат;

- Каменєв Денис Сергійович, старший солдат;

- Ківа Владислав Миколайович, молодший сержант;

- Ковальчук Юрій Леонідович, сержант;

- Коренченко Олег Володимирович, солдат;

- Коснар Павло Леонідович, молодший сержант;

- Котов Олександр Олександрович, солдат;

- Кривошеєв Сергій Ігорович, солдат;

- Кузнецов Антон Олександрович, старший солдат;

- Кулібаба Руслан Миколайович, сержант;

- Кучерявий Сергій Васильович, молодший сержант;

- Левчук Павло Миколайович, солдат;

- Лісовий Сергій Володимирович, солдат;

- Ліфінцев Олег Васильович, старший солдат;

- Малишенко Тарас Сергійович, солдат;

- Манула Сергій Федорович, старший прапорщик;

- Мірошниченко Сергій Олександрович, старший солдат;

- Москаленко Сергій Олександрович, солдат;

- Ніконов Павло Сергійович, солдат;

- Пронько Ростислав Русланович, солдат;

- Резніков Євген Сергійович, сержант;

- Самохін Антон Олексійович, старший солдат;

- Санжаровец Артем Євгенович, старший солдат;

- Скалозуб Артем Валентинович, старший солдат;

- Токаренко Ігор Олександрович, солдат;

- Шостак Сергій Михайлович, старший солдат;

- Шульга Андрій Миколайович, солдат;

- Шумаков Сергій Вікторович, сержант.

Екіпаж збитого літака Іл-76:

- Олександр Білий, заступник командира авіаційної ескадрильї, гвардії підполковник;

- Михайло Дяків, начальник повітряно-вогневої тактичної підготовки, гвардії майор;

- Ігор Скачков, штурман авіаційної ескадрильї, гвардії капітан;

- Сергій Телегін, начальник технічно-експлуатаційної частини інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї, гвардії капітан;

- Володимир Буркавцов, бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант;

- Олександр Козолія, старший бортовий авіатехнік, гвардії старший лейтенант;

- Олег Павленко, старший технік обслуговування радіо-електронних приладів, гвардії старший лейтенант;

- Олександр Ковалик, старший повітряний стрілок, гвардії прапорщик;

- Віктор Ментус, старший повітряний радист, гвардії прапорщик