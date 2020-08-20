РФ звинуватила спецслужби України в "спробі викрасти ватажка "ДНР": затримано сімох "спільників"

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито затримала сімох підозрюваних у спробі викрадення ватажка терористів "ДНР".

Як пише ТАСС, в Центрі громадських зв'язків ФСБ заявили, що затримані нібито діяли за завданням спецслужб України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"ФСБ РФ в результаті проведення спецоперації розкрито і припинено протиправну акцію спецслужб України з викрадення на території Росії і насильницького переміщення в Україну громадянина РФ, одного з лідерів "народного ополчення Донбасу", який брав активну участь в бойових діях проти ЗСУ", – повідомили в ЦГЗ.

Безпосередньо при нібито спробі викрадення затримані громадяни Росії:

Макаров Т. Б.

Міщенко М. С.

Капкаєва О. Д.

Кормич А. М.

Пизін М. Ю.

Мороз Є. А

Долгов В. В.

За даними ФСБ, організаторами і координаторами проведення акції нібито виступили громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко, а керував ними глава департаменту контррозвідки СБУ.

"Байдала і Міщенко діяли за завданням і під загальним керівництвом глави департаменту контррозвідки СБУ А. Руснака і керівника 5-го управління ДКР СБУ А. Поклада. Так, в складі зазначеного управління функціонує 4-й відділ, який безпосередньо веде роботу з ОЗУ на території Росії".

За версією російських силовиків, для створення фігурантам алібі українські спецслужби нібито заздалегідь розповсюдили в ЗМІ повідомлення про "затримання Байдали за незаконне зберігання зброї".

Потім Міщенко і Байдала "сформували дві групи захоплення" з членів російської кримінальної структури для насильницького викрадення росіянина. Вони, стверджують в ФСБ, обіцяли групі Макарова $200 тисяч і виплатили аванс в розмірі $50 тисяч.

"При цьому нібито затриманий в Україні Байдала дистанційно здійснював безпосереднє особисте керівництво обома групами в режимі реального часу. Організатором каналу нелегального насильницького переміщення був громадянин Росії Мороз Є. А. Зареєстровано кримінальне провадження про замах на викрадення людини групою осіб, вчинене організованою групою", – відзначили в спецслужбі країни-агресора.

Також в ФСБ, посилаючись на дані терористів "ДНР", заявили, що Байдала нібито є позаштатним співробітником СБУ і Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також довіреною особою 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ під псевдонімом Швед.

У російських найманців на Донбасі чоловік проходить за низкою кримінальних проваджень як організатор скоєних і попереджених терактів в Донецьку, в тому числі вбивства ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка.

У ЦГЗ зазначили, що українські спецслужби, за їхніми даними, готували ще кілька викрадень і вбивств росіян за участі тієї ж групи виконавців.

"У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що група Макарова і Пизіна притягувалася українськими спецслужбами через Байдалу і Міщенка для підготовки ще кількох злочинів, також пов'язаних з підготовкою до викрадення і вбивства громадян Росії. За вказівкою українських спецслужб члени ОЗУ вели спостереження за конкретними адресами в регіонах Росії, а для виконання низки завдань виїжджали на територію "ДНР", – стверджують у ФСБ.

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