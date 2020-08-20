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РФ звинуватила спецслужби України в "спробі викрасти ватажка "ДНР": затримано сімох "спільників"

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
2,6 т.
ФСБ заявила, що запобігла викраденню ватажка терористів на Донбасі

ФСБ заявила, що запобігла викраденню ватажка терористів на Донбасі. bryansknovosti.ru

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито затримала сімох підозрюваних у спробі викрадення ватажка терористів "ДНР".

Як пише ТАСС, в Центрі громадських зв'язків ФСБ заявили, що затримані нібито діяли за завданням спецслужб України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"ФСБ РФ в результаті проведення спецоперації розкрито і припинено протиправну акцію спецслужб України з викрадення на території Росії і насильницького переміщення в Україну громадянина РФ, одного з лідерів "народного ополчення Донбасу", який брав активну участь в бойових діях проти ЗСУ", – повідомили в ЦГЗ.

Безпосередньо при нібито спробі викрадення затримані громадяни Росії:

  • Макаров Т. Б.

  • Міщенко М. С.

  • Капкаєва О. Д.

  • Кормич А. М.

  • Пизін М. Ю.

  • Мороз Є. А

  • Долгов В. В.

За даними ФСБ, організаторами і координаторами проведення акції нібито виступили громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко, а керував ними глава департаменту контррозвідки СБУ.

"Байдала і Міщенко діяли за завданням і під загальним керівництвом глави департаменту контррозвідки СБУ А. Руснака і керівника 5-го управління ДКР СБУ А. Поклада. Так, в складі зазначеного управління функціонує 4-й відділ, який безпосередньо веде роботу з ОЗУ на території Росії".

За версією російських силовиків, для створення фігурантам алібі українські спецслужби нібито заздалегідь розповсюдили в ЗМІ повідомлення про "затримання Байдали за незаконне зберігання зброї".

Потім Міщенко і Байдала "сформували дві групи захоплення" з членів російської кримінальної структури для насильницького викрадення росіянина. Вони, стверджують в ФСБ, обіцяли групі Макарова $200 тисяч і виплатили аванс в розмірі $50 тисяч.

"При цьому нібито затриманий в Україні Байдала дистанційно здійснював безпосереднє особисте керівництво обома групами в режимі реального часу. Організатором каналу нелегального насильницького переміщення був громадянин Росії Мороз Є. А. Зареєстровано кримінальне провадження про замах на викрадення людини групою осіб, вчинене організованою групою", – відзначили в спецслужбі країни-агресора.

Також в ФСБ, посилаючись на дані терористів "ДНР", заявили, що Байдала нібито є позаштатним співробітником СБУ і Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також довіреною особою 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ під псевдонімом Швед.

У російських найманців на Донбасі чоловік проходить за низкою кримінальних проваджень як організатор скоєних і попереджених терактів в Донецьку, в тому числі вбивства ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка.

У ЦГЗ зазначили, що українські спецслужби, за їхніми даними, готували ще кілька викрадень і вбивств росіян за участі тієї ж групи виконавців.

"У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що група Макарова і Пизіна притягувалася українськими спецслужбами через Байдалу і Міщенка для підготовки ще кількох злочинів, також пов'язаних з підготовкою до викрадення і вбивства громадян Росії. За вказівкою українських спецслужб члени ОЗУ вели спостереження за конкретними адресами в регіонах Росії, а для виконання низки завдань виїжджали на територію "ДНР", – стверджують у ФСБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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