"РФ – жахлива країна": російський письменник попросив притулку в Україні

Засуджений за екстремізм у Росії публіцист Борис Стомахін попросив політичного притулку в Україні.

Виступаючи в понеділок, 23 грудня на пресконференції, росіянин назвав Україну своєю домівкою, повідомляють "Українські Новини".

"Я прошу притулку. Тут я вважаю правильним просити притулок. Я тут вдома, можна сказати. Більше, ніж там, у Росії. Там жахлива країна", – заявив Стомахін.

Росіянин розповів, що вибрав Україну, оскільки йому зрозуміла українська мова, культура та близькі ідеї Євромайдану.

Борис Стомахін – російський публіцист, засуджений в Росії за розпалювання національної ворожнечі та заклики до екстремістських дій. У 2006 році його засудили на п'ять років. У 2012 році знову був затриманий і в 2014 році його знову засудили. Вийшов на волю у 2019 році і виїхав з Росії, побоюючись нових затримань.

У 2017 році Стомахін став лауреатом премії "За мужність" імені Андрія Сахарова.

Борис Стомахін Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, олігарх-втікач, колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк попросив політичного притулку в Україні.

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