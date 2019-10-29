Росія запросила екстрадицію з України скандального олігарха Фукса

Росія направила в Україну запит на екстрадицію одіозного олігарха Павла Фукса, якого оголосили в розшук за рішенням одного з районних судів Москви.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко. Відзначимо, 11 жовтня московський суд заочно заарештував скандального українського підприємця у справі про особливо велике шахрайство.
Він підозрюється в порушенні ч. 4 ст. 159 КК РФ. Так, у кінці минулого року СКР порушив кримінальну справу про шахрайство відносно забудовника довгобуду Sky House на Митній вулиці в Москві, який не виконував зобов'язання перед пайовиками з 2014 року.
Павло Фукс
pravda.com.ua
Для участі в пайовому будівництві житлового комплексу було укладено близько 400 договорів.
Забудовник комплексу – компанія "Олтер", яка входить у Mos City Group. "Олтер" очолював Роман Фукс – брат бізнесмена. Його також оголосили в міжнародний розшук.
"Яке рішення ухвалила Генпрокуратура України щодо Фукса, поки невідомо", – зазначив Лещенко.
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на три гривні, з яких дві гривні з кожної поїздки відраховувалися безпосередньо до кишені путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В підсумку Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем із відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів убивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна у його російський паспорт.
Фукс, який перебрався до України, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.