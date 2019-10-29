Росія запросила екстрадицію з України скандального олігарха Фукса

Росія направила в Україну запит на екстрадицію одіозного олігарха Павла Фукса, якого оголосили в розшук за рішенням одного з районних судів Москви.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко. Відзначимо, 11 жовтня московський суд заочно заарештував скандального українського підприємця у справі про особливо велике шахрайство.

Він підозрюється в порушенні ч. 4 ст. 159 КК РФ. Так, у кінці минулого року СКР порушив кримінальну справу про шахрайство відносно забудовника довгобуду Sky House на Митній вулиці в Москві, який не виконував зобов'язання перед пайовиками з 2014 року.

Павло Фукс pravda.com.ua

Для участі в пайовому будівництві житлового комплексу було укладено близько 400 договорів.

Забудовник комплексу – компанія "Олтер", яка входить у Mos City Group. "Олтер" очолював Роман Фукс – брат бізнесмена. Його також оголосили в міжнародний розшук.

"Яке рішення ухвалила Генпрокуратура України щодо Фукса, поки невідомо", – зазначив Лещенко.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на три гривні, з яких дві гривні з кожної поїздки відраховувалися безпосередньо до кишені путінського мільярдера.

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