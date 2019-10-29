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29 жовтня • оновлено в 21:45
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/ Розслідування

Росія запросила екстрадицію з України скандального олігарха Фукса

11.2т Читати матеріал російською

Росія направила в Україну запит на екстрадицію одіозного олігарха Павла Фукса, якого оголосили в розшук за рішенням одного з районних судів Москви.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко. Відзначимо, 11 жовтня московський суд заочно заарештував скандального українського підприємця у справі про особливо велике шахрайство.

Він підозрюється в порушенні ч. 4 ст. 159 КК РФ. Так, у кінці минулого року СКР порушив кримінальну справу про шахрайство відносно забудовника довгобуду Sky House на Митній вулиці в Москві, який не виконував зобов'язання перед пайовиками з 2014 року.

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Павло Фукс

Павло Фукс

pravda.com.ua

Для участі в пайовому будівництві житлового комплексу було укладено близько 400 договорів.

Забудовник комплексу – компанія "Олтер", яка входить у Mos City Group. "Олтер" очолював Роман Фукс – брат бізнесмена. Його також оголосили в міжнародний розшук.

"Яке рішення ухвалила Генпрокуратура України щодо Фукса, поки невідомо", – зазначив Лещенко.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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Тема
Кримінал
Особа
Павло Фукс
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Куни Чан
Куни Чан
Мудоцкий уже набухался по этому поводу?
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