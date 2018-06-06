УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
кореспондент OBOZREVATELВсі статті автора

РФ влаштувала шантаж на Азові. Переслідує чотири мети - Денис Попович

2.5тЧитати новину російською

В Азовське море зайшли 5 військово-морських судів Каспійської флотилії. За словами російських чиновників, ця міра була здійснена задля того, щоб захиститися від нападу з української сторони, а також захистити Кримський міст.

Чи справді це так? Чи не планує Кремль нову військову авантюру? Чи може вона бути здійснена після Чемпіонату світу з футболу?

Чи здатна Україна відбити атаки противника з моря і чи може розраховувати на допомогу НАТО?

Про це та багато іншого інтерв'ю OBOZREVATEL розповів військовий оглядач Денис Попович.

- Щодо п'яти військово-морських суден, які Росія перекинула в Азовське море. У РФ кажуть, що нібито ця міра здійснена для захисту від можливого нападу України, в тому числі від атак на Кримський міст. Одночасно озвучується версія, що насправді мова йде про підготовку до масштабної військової атаки на Україну.

Яка версія здається вам найбільш правдоподібною?

- На сьогоднішній день я не уявляю собі ситуацію, при якій Україна спробувала б відбити Крим або атакувати Кримський міст.

Новини
Остання паля: окупанти похвалилися новим досягненням Кримського моста

Тому що будь-яка атака на Кримський міст може бути розцінена Росією, як агресія з боку України і спричинити загострення, в тому числі на азовському театрі і на Донбасі.

На мій погляд, це шантаж. Росія нарощує військову присутність в Азовському морі, шантажуючи Україну з тим, щоб вона: а) відновила водопостачання Криму, б) пішла на поступки в плані донбаського врегулювання. Є маса проблем, які вирішуються на сьогоднішній день, перш за все в плані введення миротворців.

Сюди можна додати і газові питання. В даний час починається переговорний процес щодо транзиту російського газу через Україну. За даними російських ЗМІ, "Нафтогаз" висунув свої умови, вони неприйнятні для "Газпрому". Крім того, українська сторона почала процедуру стягнення з "Газпрому" $ 2.6 млрд коштів, присуджених Стокгольмським арбітражем.

Новини
"Газпром" відреагував на арешт активів в Європі

І, нарешті, є і економічний фактор. Останнім часом російські прикордонники проводять затримання і огляд українських судів, які направляються в порти Маріуполя і Бердянська і назад. Якщо в цих портах не буде трафіку судів, то порт може закритися. Відповідно, виникає соціальна напруга. Вона веде до того, що розхитується ситуація в регіоні, а це вигідно самі знаєте, кому.

Словом, є цілий спектр питань, які Росія намагається вирішити за допомогою такого шантажу.

- А що з Кримським мостом? Чи може флотилія захистити його?

- Захист будь-якого об'єкта залежить від того, які сили противник може направити на його знищення.

Новини
"Будемо атакувати": Кримський міст розлютив ОУН

Теоретично Україна може знищити Кримський міст. Для цього є всі засоби, починаючи від раптового авіаудару і закінчуючи прихованими засобами, як то бойові плавці, диверсії на мосту. Все це можна влаштувати, і при бажанні Україна могла б це зробити.

Але подальші наслідки непередбачувані. Я не думаю, що ми готові на це піти.

Чи може захистити флотилія? Теоретично - може. Для цього вона і призначена. А практично - все покаже конкретна ситуація.

- А хіба не досить було сил російської ФСБ, прикордонників, щоб виконати завдання по захисту моста?

- Звичайно, досить. Прикордонне угруповання там налічує понад 50 кораблів.

Новини
"Скільки можна дурити людей?" Поклонська розгнівалася через піар Кримського моста

Цього цілком вистачить, щоб захистити міст і створити військову перевагу перед Україною на Азові.

- Ви не вважаєте, що Росія може організувати підрив Кримського мосту, звалити провину за це на Україну і скористатися цим приводом для ескалації напруженості?

- Такі речі дуже легко обчислюються. Завжди можна довести, був підрив або міст звалився з якихось природних причин, пов'язаних з льодоходом, з ненадійним грунтом тощо.

Взагалі, Кримський міст - сам по собі фактор нестабільності, тому що будь-яка аварія на ньому, пов'язана з руйнуванням конструкції, з просіданням грунту та іншими причинами, може бути представлена ​​таким чином, що це зробила Україна.

Новини
Ввели війська: окупанти прийняли нове рішення по Кримському мосту

І потім ми повинні будемо доводити, що це було: лід під час льодоходу, похилені конструкції...

- ... або дельфін з вибухівкою.

- Так. Тобто ми будемо дуже довго доводити, що ж насправді сталося. Що ми не верблюди...

- Або дельфіни.

- Так, щось в цьому дусі. Хоча, якщо міст може бути пошкоджений в результаті якогось просідання грунту, то все буде очевидно. Але якщо Росія захоче зробити нас винними, то вона це зробить. Або, принаймні, спробує.

Новини
Українські бойові дельфіни загинули в Криму - постпред Порошенка

- Ми розуміємо, що сухопутний коридор до Криму був би зовсім не зайвим для Росії сьогодні. Так само, як і Північно-Кримський канал. Чи вважаєте ви, що може скластися ситуація, при якій Росія зважиться на активні дії, щоб вирішити ці завдання?

- З військової точки зору концентрація сил, яка сьогодні відбувається в Азовському морі, говорить про те, що передумови для такого наступу створюються.

Він може бути комбінованим: ми отримаємо удар з моря - десант, і одночасно може початися наступ на суходолі з боку окупованих територій. Всякі "іхтамнєти", бурятські танкісти і інші. Ця операція буде пов'язана з боями, можливо, по всій лінії фронту для того, щоб скувати наші сили і не дозволити нам перекинути підкріплення в південні райони Донецької області.

У такій ситуації нам буде дуже складно відстояти Маріуполь і Бердянськ. Це буде дуже велика втрата, тому що в цих містах знаходяться найбільші на Азові порти.

MRPL.city

Але це не означає, що таке трапиться. Тому що це вже більш-менш серйозний конфлікт, який вимагатиме застосування авіації і флоту, чого у бойовиків немає, якщо не брати до уваги півдюжини баркасів з кулеметами, які вони називають "азовською флотилією".

А це означає, що факт подібного вторгнення буде дуже важко пояснювати "шахтарями" та "трактористами" і його, безумовно, ув'яжуть з Росією. А це - санкції і подальші економічні проблеми, причому, санкції будуть вже такими, що калічать російську економіку.

Новини
Росія не готова йти в наступ - Піонтковський

Тому мені здається, що в найближчій перспективі такого вторгнення не буде. Але це не означає, що ми не повинні такий варіант враховувати.

- Чи може Україна, зі свого боку, попередити такі дії, звертаючись за допомогою до того ж НАТО, до тих же США? Ви знаєте, що в Чорному морі постійно знаходиться один корабель НАТО.

- Попросити Альянс пригнати побільше кораблів у Чорне море, щоб вони там стояли? (сміється)

Насправді, НАТО не буде безпосередньо втручатися в конфлікт. 4 роки війни показали, що НАТО готові надавати нам політичну підтримку, допомагати в проведенні реформ і в навчанні військових, але військовослужбовці країн-членів НАТО не будуть воювати в Україні.

Новини
Керченська протока - пряма загроза: в США закликали Київ активізуватися

Але і ми діємо. Ви знаєте про прольоти української авіації над кромкою берега над Кирилівкою. Вчора стало відомо, що ми перекриваємо частину території Азовського моря для проведення стрільб протягом 3 найближчих місяців.

Ці заходи дуже правильні. Вони демонструють, що ми не будемо відсиджуватися в кущах і готові відповідати симетрично.

І, звісно, як би мало прикордонних судів у нас не було, можливо з їх допомогою організувати супровід кораблів, які йдуть до Маріуполя і в Бердянськ, щоб не допустити зупинок і оглядів.

Новини
Росія може атакувати Маріуполь: названа умова

- Який флот сьогодні має в своєму розпорядженні Україна? Чи можемо ми відбивати атаки з моря?

- Буквально кілька днів тому морська охорона Прикордонної служби України провела навчання на Азовському морі, в яких взяли участь 7 кораблів катерів. На них якраз і відпрацьовувалися питання затримання суден-порушників, відбиття атак диверсантів, проводилося бойове злагодження та навчальні стрільби.

- Це все, що у нас є?

- Скажімо так, ми знаємо, що у нас є ці 7. У той же час, у росіян на Азові є 16 кораблів з артилерійським озброєнням. Додамо до них 5 кораблів Каспійської флотилії, додамо ще 30-35 малих швидкохідних катерів із кулеметним озброєнням, і ми отримуємо уявлення про російську військово-морську перевагу в даному районі.

- За повідомленням постійного представника президента України в Криму Бориса Бабина, в Генічеському районі Херсонської області склалася небезпечна ситуація. Як ви оцінюєте загрозу відділення цього району або області в цілому від України?

- Херсонська область не відійде від України - це абсолютно неможливо. "Херсонська народна республіка"? Як ви собі це уявляєте? Які у них є ресурси, щоб існувати без України?

Новини
Росія стягнула до окупованого Криму сотню гелікоптерів і тисячі військових

Я думаю, що це питання до СБУ. Нехай вони розбираються, які зв'язки у керівництва Генічеська з Кримом і з Росією.

Якщо керівництво Генічеська турбують польоти української авіації, то я не впевнений, що там буде краще, якщо там будуть літати росіяни. Нехай вони згадають про те, що відбувається в "ДНР" і "ЛНР", і подумають над тим, що може статися в Генічеську. Думаю, їм є сенс потерпіти, від гулу літаків ще ніхто не вмирав.

- Ви пам'ятаєте, що було після Олімпіади в Сочі. І ось, в червні-липні поточного року в Росії відбудеться чемпіонат світу з футболу. Чи є підстави для занепокоєння щодо того, що після ЧС-2018 Путін знову зважиться на серйозну авантюру проти України?

- Взагалі, нам, починаючи з лютого 2014 року, треба пам'ятати про те, що у нас під боком велика країна з ядерною дубиною, від якої можна чекати чого завгодно в будь-який час.

Новини
"Київ готує наступ": в Росії назвали точні дати

Тому і після чемпіонату, і під час чемпіонату можливий варіант, при якому Росія може вчинити що-небудь на Донбасі, на Азовському морі і так далі.

До цього треба бути готовим. Але, повторюся, поки ситуація не говорить про те, що на нас чекає велика війна. Навпаки, в Кремлі усіма силами намагаються заморозити конфлікт. У нинішній ситуації будь-яка ескалація коштує дуже дорого. Вона не гарантує рішучої перемоги, але обов'язково призведе до дуже серйозних економічних наслідків для Росії.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія КримуЧС-2018
Місце
Україна
Об'єкт
Кримський міст
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги