РФ влаштувала шантаж на Азові. Переслідує чотири мети - Денис Попович

В Азовське море зайшли 5 військово-морських судів Каспійської флотилії. За словами російських чиновників, ця міра була здійснена задля того, щоб захиститися від нападу з української сторони, а також захистити Кримський міст.

Чи справді це так? Чи не планує Кремль нову військову авантюру? Чи може вона бути здійснена після Чемпіонату світу з футболу?

Чи здатна Україна відбити атаки противника з моря і чи може розраховувати на допомогу НАТО?

Про це та багато іншого інтерв'ю OBOZREVATEL розповів військовий оглядач Денис Попович.

- Щодо п'яти військово-морських суден, які Росія перекинула в Азовське море. У РФ кажуть, що нібито ця міра здійснена для захисту від можливого нападу України, в тому числі від атак на Кримський міст. Одночасно озвучується версія, що насправді мова йде про підготовку до масштабної військової атаки на Україну.

Яка версія здається вам найбільш правдоподібною?

- На сьогоднішній день я не уявляю собі ситуацію, при якій Україна спробувала б відбити Крим або атакувати Кримський міст.

Тому що будь-яка атака на Кримський міст може бути розцінена Росією, як агресія з боку України і спричинити загострення, в тому числі на азовському театрі і на Донбасі.

На мій погляд, це шантаж. Росія нарощує військову присутність в Азовському морі, шантажуючи Україну з тим, щоб вона: а) відновила водопостачання Криму, б) пішла на поступки в плані донбаського врегулювання. Є маса проблем, які вирішуються на сьогоднішній день, перш за все в плані введення миротворців.

Сюди можна додати і газові питання. В даний час починається переговорний процес щодо транзиту російського газу через Україну. За даними російських ЗМІ, "Нафтогаз" висунув свої умови, вони неприйнятні для "Газпрому". Крім того, українська сторона почала процедуру стягнення з "Газпрому" $ 2.6 млрд коштів, присуджених Стокгольмським арбітражем.

І, нарешті, є і економічний фактор. Останнім часом російські прикордонники проводять затримання і огляд українських судів, які направляються в порти Маріуполя і Бердянська і назад. Якщо в цих портах не буде трафіку судів, то порт може закритися. Відповідно, виникає соціальна напруга. Вона веде до того, що розхитується ситуація в регіоні, а це вигідно самі знаєте, кому.

Словом, є цілий спектр питань, які Росія намагається вирішити за допомогою такого шантажу.

- А що з Кримським мостом? Чи може флотилія захистити його?

- Захист будь-якого об'єкта залежить від того, які сили противник може направити на його знищення.

Теоретично Україна може знищити Кримський міст. Для цього є всі засоби, починаючи від раптового авіаудару і закінчуючи прихованими засобами, як то бойові плавці, диверсії на мосту. Все це можна влаштувати, і при бажанні Україна могла б це зробити.

Але подальші наслідки непередбачувані. Я не думаю, що ми готові на це піти.

Чи може захистити флотилія? Теоретично - може. Для цього вона і призначена. А практично - все покаже конкретна ситуація.

- А хіба не досить було сил російської ФСБ, прикордонників, щоб виконати завдання по захисту моста?

- Звичайно, досить. Прикордонне угруповання там налічує понад 50 кораблів.

Цього цілком вистачить, щоб захистити міст і створити військову перевагу перед Україною на Азові.

- Ви не вважаєте, що Росія може організувати підрив Кримського мосту, звалити провину за це на Україну і скористатися цим приводом для ескалації напруженості?

- Такі речі дуже легко обчислюються. Завжди можна довести, був підрив або міст звалився з якихось природних причин, пов'язаних з льодоходом, з ненадійним грунтом тощо.

Взагалі, Кримський міст - сам по собі фактор нестабільності, тому що будь-яка аварія на ньому, пов'язана з руйнуванням конструкції, з просіданням грунту та іншими причинами, може бути представлена ​​таким чином, що це зробила Україна.

І потім ми повинні будемо доводити, що це було: лід під час льодоходу, похилені конструкції...

- ... або дельфін з вибухівкою.

- Так. Тобто ми будемо дуже довго доводити, що ж насправді сталося. Що ми не верблюди...

- Або дельфіни.

- Так, щось в цьому дусі. Хоча, якщо міст може бути пошкоджений в результаті якогось просідання грунту, то все буде очевидно. Але якщо Росія захоче зробити нас винними, то вона це зробить. Або, принаймні, спробує.

- Ми розуміємо, що сухопутний коридор до Криму був би зовсім не зайвим для Росії сьогодні. Так само, як і Північно-Кримський канал. Чи вважаєте ви, що може скластися ситуація, при якій Росія зважиться на активні дії, щоб вирішити ці завдання?

- З військової точки зору концентрація сил, яка сьогодні відбувається в Азовському морі, говорить про те, що передумови для такого наступу створюються.

Він може бути комбінованим: ми отримаємо удар з моря - десант, і одночасно може початися наступ на суходолі з боку окупованих територій. Всякі "іхтамнєти", бурятські танкісти і інші. Ця операція буде пов'язана з боями, можливо, по всій лінії фронту для того, щоб скувати наші сили і не дозволити нам перекинути підкріплення в південні райони Донецької області.

У такій ситуації нам буде дуже складно відстояти Маріуполь і Бердянськ. Це буде дуже велика втрата, тому що в цих містах знаходяться найбільші на Азові порти.

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Але це не означає, що таке трапиться. Тому що це вже більш-менш серйозний конфлікт, який вимагатиме застосування авіації і флоту, чого у бойовиків немає, якщо не брати до уваги півдюжини баркасів з кулеметами, які вони називають "азовською флотилією".

А це означає, що факт подібного вторгнення буде дуже важко пояснювати "шахтарями" та "трактористами" і його, безумовно, ув'яжуть з Росією. А це - санкції і подальші економічні проблеми, причому, санкції будуть вже такими, що калічать російську економіку.

Тому мені здається, що в найближчій перспективі такого вторгнення не буде. Але це не означає, що ми не повинні такий варіант враховувати.

- Чи може Україна, зі свого боку, попередити такі дії, звертаючись за допомогою до того ж НАТО, до тих же США? Ви знаєте, що в Чорному морі постійно знаходиться один корабель НАТО.

- Попросити Альянс пригнати побільше кораблів у Чорне море, щоб вони там стояли? (сміється)

Насправді, НАТО не буде безпосередньо втручатися в конфлікт. 4 роки війни показали, що НАТО готові надавати нам політичну підтримку, допомагати в проведенні реформ і в навчанні військових, але військовослужбовці країн-членів НАТО не будуть воювати в Україні.

Але і ми діємо. Ви знаєте про прольоти української авіації над кромкою берега над Кирилівкою. Вчора стало відомо, що ми перекриваємо частину території Азовського моря для проведення стрільб протягом 3 найближчих місяців.

Ці заходи дуже правильні. Вони демонструють, що ми не будемо відсиджуватися в кущах і готові відповідати симетрично.

І, звісно, як би мало прикордонних судів у нас не було, можливо з їх допомогою організувати супровід кораблів, які йдуть до Маріуполя і в Бердянськ, щоб не допустити зупинок і оглядів.

- Який флот сьогодні має в своєму розпорядженні Україна? Чи можемо ми відбивати атаки з моря?

- Буквально кілька днів тому морська охорона Прикордонної служби України провела навчання на Азовському морі, в яких взяли участь 7 кораблів катерів. На них якраз і відпрацьовувалися питання затримання суден-порушників, відбиття атак диверсантів, проводилося бойове злагодження та навчальні стрільби.

- Це все, що у нас є?

- Скажімо так, ми знаємо, що у нас є ці 7. У той же час, у росіян на Азові є 16 кораблів з артилерійським озброєнням. Додамо до них 5 кораблів Каспійської флотилії, додамо ще 30-35 малих швидкохідних катерів із кулеметним озброєнням, і ми отримуємо уявлення про російську військово-морську перевагу в даному районі.

- За повідомленням постійного представника президента України в Криму Бориса Бабина, в Генічеському районі Херсонської області склалася небезпечна ситуація. Як ви оцінюєте загрозу відділення цього району або області в цілому від України?

- Херсонська область не відійде від України - це абсолютно неможливо. "Херсонська народна республіка"? Як ви собі це уявляєте? Які у них є ресурси, щоб існувати без України?

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Я думаю, що це питання до СБУ. Нехай вони розбираються, які зв'язки у керівництва Генічеська з Кримом і з Росією.

Якщо керівництво Генічеська турбують польоти української авіації, то я не впевнений, що там буде краще, якщо там будуть літати росіяни. Нехай вони згадають про те, що відбувається в "ДНР" і "ЛНР", і подумають над тим, що може статися в Генічеську. Думаю, їм є сенс потерпіти, від гулу літаків ще ніхто не вмирав.

- Ви пам'ятаєте, що було після Олімпіади в Сочі. І ось, в червні-липні поточного року в Росії відбудеться чемпіонат світу з футболу. Чи є підстави для занепокоєння щодо того, що після ЧС-2018 Путін знову зважиться на серйозну авантюру проти України?

- Взагалі, нам, починаючи з лютого 2014 року, треба пам'ятати про те, що у нас під боком велика країна з ядерною дубиною, від якої можна чекати чого завгодно в будь-який час.

Тому і після чемпіонату, і під час чемпіонату можливий варіант, при якому Росія може вчинити що-небудь на Донбасі, на Азовському морі і так далі.

До цього треба бути готовим. Але, повторюся, поки ситуація не говорить про те, що на нас чекає велика війна. Навпаки, в Кремлі усіма силами намагаються заморозити конфлікт. У нинішній ситуації будь-яка ескалація коштує дуже дорого. Вона не гарантує рішучої перемоги, але обов'язково призведе до дуже серйозних економічних наслідків для Росії.